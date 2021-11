Microsoft OneDrive cessera de se synchroniser avec Windows 7 et 8

11/06/2021 à 23:42 CET

Microsoft essaie forcer les gens à opter pour des versions plus récentes de Windows. Ainsi, ils ont averti que OneDrive sur les ordinateurs de bureau cesserait de se synchroniser avec les comptes des utilisateurs Windows 7, 8 et 8.1 à partir de 1er mars 2022. Par conséquent, les utilisateurs qui ont besoin de cette application devront passer à Windows 10 ou Windows 11 afin de continuer à utiliser leurs données dans le cloud. Le logiciel ne recevra plus de mises à jour à partir du 1er janvier de l’année suivante. Même si, Cependant, la version Web peut continuer à être utilisée pour transférer des fichiers manuellement.

Les utilisateurs qui utilisent les versions « Business », c’est-à-dire les bureaux et les entreprises, auront un délai plus long pour passer aux nouvelles versions. À tel point que ceux qui utilisent Windows 7 et Windows 8.1 avec ces versions auront jusqu’au 10 janvier 2023 (date à laquelle la prise en charge des deux plates-formes prendra fin). Pendant ce temps, Windows 8 a déjà perdu ces fonctionnalités.

L’entreprise a veillé à ce que ce changement soit dû, dans une large mesure, à la nécessité de concentrer ses ressources sur de nouvelles plateformes et technologies, laissant de côté ceux qui sont dépassés depuis longtemps.