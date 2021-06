Microsoft OneDrive pour Mac pour devenir plus facile et plus rapide à utiliser

Microsoft OneDrive pour Mac est mis à jour avec un nombre important d’améliorations, conçues pour le rendre à la fois plus facile et plus rapide à utiliser. La société a utilisé un article de blog pour présenter sa feuille de route pour les améliorations à venir pour les utilisateurs de Mac.

En tête de liste se trouve le Déplacement de dossier connu, qui est un moyen simple de s’assurer que vos documents de travail sont toujours sauvegardés sur OneDrive, quels que soient les dossiers dans lesquels ils se trouvent…

Microsoft a déclaré que cela signifie que vous n’aurez plus besoin de stocker vos documents dans le lecteur virtuel OneDrive.

Nous avons travaillé activement pour répondre à votre demande d’activation de la prise en charge de Known Folder Move (KFM) pour macOS, et nous sommes ravis d’annoncer que vous pourrez bientôt déployer KFM pour vos utilisateurs macOS et rediriger leur bureau, leurs documents, et les dossiers Images sur OneDrive.

Cela signifie que les personnes utilisant OneDrive sur la dernière version de macOS peuvent continuer à utiliser les dossiers qu’elles connaissent pour effectuer leur travail quotidien et être assurées que leurs données sont sauvegardées et sécurisées.

KFM permettra également à vos utilisateurs macOS d’accéder à leurs fichiers les plus importants sur différents appareils et applications sans perturber la productivité, car leur contenu est automatiquement synchronisé avec OneDrive. De plus, vos utilisateurs pourront partager en toute sécurité leurs données à l’intérieur et à l’extérieur de leur organisation, augmentant ainsi la collaboration.