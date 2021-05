Microsoft OneDrive sur Android est mis à jour et est désormais compatible avec Chromecast et d’autres appareils similaires | La technologie

Voici comment démarrer avec la nouvelle fonctionnalité OneDrive qui prend désormais en charge Chromecast.

L’un des services de stockage cloud les plus utilisés, Microsoft OneDrive, vous venez de gagner une fonctionnalité que vous attendiez depuis longtemps, et c’est la capacité qui nous permettra de transmettre du contenu multimédia à Chromecast et à d’autres appareils compatibles.

Plus précisément, Microsoft OneDrive sur votre version 6.29.1 pour Android Cela nous permet déjà de réaliser cette fonctionnalité tant que l’on parle de contenu multimédia et qu’il peut être lu dans l’application mobile.

Dans l’annonce de la fonctionnalité, via AndroidPolice, on peut lire que «vous pouvez désormais afficher vos fichiers multimédias sur un récepteur Chromecast ou sur un téléviseur à partir d’un appareil compatible. Recherchez une icône Diffuser qui s’affiche dans la barre d’outils supérieure. »

Cette nouvelle option au sein de la barre d’outils, présente dans la zone supérieure de l’écran, nous permettra de transmettre du contenu multimédia vers Chromecast ou vers d’autres appareils compatibles tels que des haut-parleurs ou des téléviseurs.

Pour ce faire, une fois que OneDrive a été mis à jour vers la dernière version, et si vous l’avez déjà activé, dans l’interface, vous verrez une nouvelle icône dans la zone supérieure droite, liée aux ondes de signal Wi-Fi. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir l’appareil auquel vous pouvez envoyer de l’audio, une image ou une vidéo, mais il ne fonctionne pas avec d’autres types de fichiers tels que des documents texte ou des feuilles de calcul.

Apparemment, cette option ne fonctionne que pour les fichiers multimédias prenant en charge la lecture dans l’application OneDrive.