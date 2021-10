Microsoft opte pour les Chromebooks avec Windows 11 SE et un ordinateur portable Surface bon marché | La technologie

Une rumeur prétend que Microsoft travaille sur un ordinateur portable Surface bon marché nommé Tenjin, qui utilisera un nouveau système d’exploitation appelé Windows 11 SE.

La entrée de Microsoft et Google dans le monde du hardware, peu à peu il s’est concentré sur un seul objectif : rivaliser avec Apple.

Les téléphones Pixel ou les ordinateurs portables Surface sont de bons produits, mais à un prix très élevé qui est hors de portée de étudiants et personnes avec des salaires mileurista.

Selon le site Web de Windows Central, qui cite ses propres sources, Microsoft a l’intention d’y remédier avec le lancement de un ordinateur portable Surface bon marché, environ 300 ou 350 euros, avec un nouveau système d’exploitation Windows 11 SE, axé sur les étudiants.

Selon Windows Central, cet ordinateur portable Surface bon marché a un nom de code Tenjin, et aurait un boîtier en plastique avec un écran de 11,6 pouces, et une résolution de 1 366 x 768 pixels.

j’utiliserais aussi Processeur Intel Celeron N4120 avec jusqu’à 8 Go de RAM, clavier complet, pavé tactile, connecteurs USB de type A et C et prise casque.

Microsoft se serait concentré sur étudiants entre 7 et 19 ans, c’est pourquoi le matériel a été choisi pour fonctionner avec des applications éducatives basées sur du texte, en gardant le prix au minimum.

Serait également en première un nouveau système d’exploitation appelé Windows 11 SE, qui aurait une fonction similaire à ChromeOS, en changeant les applications cloud de Google pour celles de Microsoft : Navigateur Edge, Office gratuit en ligne, One Drive, etc.

est ordinateur portable de surface pas cher serait pensé pour rivaliser avec les Chromebooks bon marché, et son prix serait inférieur à 400 $.

Selon des sources de Windows Central, le projet Tenjin est maintenant prêt à être commercialisé, et il pourrait être mis en vente maintenant, avant la fin de l’année.

Tout indique ce que Microsoft le proposera par lots aux écoles et instituts, en signant des conventions pédagogiques.

C’est sans aucun doute une bonne initiative nécessaire, mais nous aimerions voir quelque chose de similaire en dehors du marché éducatif, disponible pour tous les utilisateurs.

Pour le moment l’ordinateur le moins cher de Microsoft est le Laptop Go, qui avoisine les 600 euros dans sa configuration la plus basse.