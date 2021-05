Microsoft organisera une conférence E3 conjointe avec Bethesda le 13 juin

Microsoft a acquis son collègue géant du jeu Bethesda l’année dernière dans le cadre d’un accord d’une valeur de 7,5 milliards de dollars, apportant une tonne de franchises préférées des fans dans le giron de la Xbox. Nous avons déjà vu Microsoft proposer de nombreux titres Bethesda sur Xbox Game Pass, mais quelle est la prochaine étape pour le duo?

Eh bien, Microsoft a maintenant annoncé qu’il tiendrait une conférence de presse conjointe avec Bethesda à l’E3 2021. La conférence aura lieu le dimanche 13 juin à 10h00 (13h00 HE) et durera 90 minutes. Vous pouvez vous connecter via YouTube et Twitch.

Les entreprises ajoutent que l’émission couvrira «tout ce que vous voulez savoir sur la gamme de jeux épiques issue de ce partenariat, les jeux incroyables à venir sur Xbox ces vacances, les prochaines sorties sur Xbox Game Pass» et plus encore.

Nous en saurons probablement plus sur les titres Bethesda comme Starfield, The Elder Scrolls VI, Ghostwire Tokyo et Deathloop. Cela s’ajoute aux jeux Microsoft attendus tels que Halo Infinite, Forza Motorsport, Flight Simulator pour consoles, Hellblade 2, Fable et le redémarrage Perfect Dark.

Nous nous attendons également à entendre plus de nouvelles concernant l’exclusivité Microsoft et Bethesda, car la société de Redmond a précédemment expliqué que les accords d’exclusivité signés avant l’acquisition de Bethesda seraient en effet honorés (plutôt que déshonorés. Désolé). Cette déclaration suggère que Deathloop exclusif à PS5 restera en effet exclusif pour le moment.

Enfin, nous espérons entendre plus d’informations sur les fonctionnalités de rétrocompatibilité de la Xbox Series S et X. La société a précédemment annoncé FPS Boost pour améliorer les performances d’un certain nombre de titres Xbox One, une amélioration de la résolution pour certains titres originaux Xbox et Xbox 360, ainsi que la technologie HDR automatique pour les jeux plus anciens qui ne prennent pas en charge HDR.