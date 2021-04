Microsoft Outlook veut également organiser des pauses café | La technologie

Microsoft a annoncé une fonctionnalité permettant de planifier des pauses pendant la journée de travail.

Si vous faites partie de ceux qui avaient l’habitude d’aller au bureau et maintenant de télétravail, vous pourriez manquer les arrêts de café en milieu de matinée. C’était un bon moyen d’établir des relations avec des collègues et d’alléger un peu la tête de la charge de travail, mais elles ne sont plus ou ont été réduites par le contact moins social qui existe.

Quoi qu’il en soit, dans Microsoft Outlook, ils ajoutent une fonction à configurer quand organiser ces aires de repos et prenez un café, étirez-vous un peu ou allez simplement à la salle de bain. Dans ce but, sa dernière nouveauté est lancée.

Cette fonction a été annoncée via le blog officiel de Microsoft et vise à mieux planifier la journée et inclure les arrêts dans le même ordre du jour de la journée afin qu’ils ne soient pas chevauchés par d’autres réunions.

L’achat d’une machine à expresso n’est pas une tâche facile, nous vous expliquons donc les différences et nous vous conseillons de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Il est possible de programmer ces pauses dans les mêmes réunions, car “les administrateurs peuvent configurer les réunions de leur organisation pour qu’elles commencent automatiquement tard ou se terminent tôt, en déterminant si la pause se produit au début ou à la fin des réunions”, précisent-ils dans Cinco Días.

Grâce à ces pauses, le une plus grande liberté de configuration à faire individuellement ou en groupe, à un moment précis ou sur une base régulière, avec des horaires stricts ou une flexibilité lors de leur tenue … Bref, en fonction des besoins de chaque contexte et entreprise.

Il est toujours en train de l’implémenter pour les différents utilisateurs de l’application, mais Microsoft a partagé comment vous pouvez configurer cette fonction de pause-café au cas où vous voudriez l’ajouter à votre routine de travail.