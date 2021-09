Microsoft ouvre le Microsoft Store sur Windows aux magasins d’applications tiers d’Amazon, d’Epic Games et d’autres

(Microsoft Image)

Microsoft ouvre son Microsoft Store aux applications de vitrine tierces d’entreprises telles qu’Amazon et Epic Games.

Dans un article de blog, le directeur général du Microsoft Store, Giorgio Sardo, l’a qualifié de “mise à jour importante”.

« Comme toute autre application, les applications de vitrine tierces auront une page de détail du produit qui peut être trouvée via la recherche ou en parcourant – afin que les utilisateurs puissent facilement la trouver et l’installer avec la même confiance que toute autre application du Microsoft Store sur Windows », a écrit Sardo. Il a déclaré: “Nous sommes impatients d’accueillir d’autres magasins à l’avenir”.

La nouvelle s’appuie sur les mesures stratégiques de Microsoft pour attirer les développeurs d’applications sur ses plateformes. Il a précédemment annoncé qu’il travaillait avec Amazon et Intel pour permettre aux applications Android de s’exécuter sur Windows 11. Les utilisateurs les trouveront via le Microsoft Store et les installeront via l’Amazon Appstore.

Les modifications font partie d’une actualisation plus large du Microsoft Store, y compris la prise en charge de plus de types d’applications, une nouvelle option de partage des revenus pour les développeurs d’applications, du contenu éditorial, etc. Le nouveau Microsoft Store sera lancé aux côtés de Windows 11 le 5 octobre et sur Windows 10 dans les mois à venir.

« Notre engagement à être un ‘Store ouvert pour une plate-forme ouverte’ ne concerne pas seulement les divers fondements techniques de la création d’applications. Il s’agit également de s’assurer que nos conditions commerciales sont équitables et contribuent à promouvoir l’innovation », a noté Sardo dans le billet de blog d’aujourd’hui. « Par exemple, le Microsoft Store sur Windows n’exige plus que les développeurs d’applications partagent leurs revenus avec Microsoft, lorsque les applications gèrent leurs propres systèmes de paiement intégrés.

Microsoft publiera Windows 11 le 5 octobre en tant que mise à niveau gratuite pour les machines Windows 10 existantes et préinstallé sur les nouveaux ordinateurs. Microsoft utilisera ce qu’il appelle une « approche progressive et mesurée » qui évalue les spécifications d’un PC pour déterminer quand Windows Update proposera la mise à niveau.

Annonce de nouvelles étapes pour ouvrir le @MicrosoftStore sur #Windows à tous les développeurs, y compris les autres magasins et navigateurs. Bienvenue à nos nouveaux partenaires. Nous sommes impatients de poursuivre ce voyage avec les développeurs d’applications. https://t.co/B0eNGWp6c5 pic.twitter.com/foYs0FpL4I – Giorgio Sardo (@gisardo) 28 septembre 2021

