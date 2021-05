Microsoft ouvre Teams pour plus de développeurs d’applications via des applications collaboratives, pour annoncer bientôt la “ prochaine génération ” de Windows

Redmond ne fera aucune annonce sur ses projets pour Windows à la build 2021.

Équipes Microsoft: Le géant de la technologie Microsoft a pratiquement lancé mardi la version 2021 de Microsoft et lors de l’événement, il a annoncé une liste de mises à jour pour sa solution de visioconférence Microsoft Teams. Avec ces mises à jour, les développeurs auraient la possibilité «d’expériences de collaboration multi-utilisateurs en temps réel pour vos applications de réunion, telles que le tableau blanc, la conception, les tableaux de projet», a déclaré Redmond. La société a déclaré que pendant la pandémie, tout le monde avait commencé à travailler à distance et qu’il y avait un besoin de réunions virtuelles, ce qui a conduit Microsoft Teams à devenir populaire, ajoutant que la solution recevait chaque jour environ 145 millions d’utilisateurs dans le monde.

Désormais, le géant de la technologie cherche à étendre davantage la solution et a donc annoncé une fonctionnalité d’intégration en phase partagée pour Teams qui permettrait aux développeurs de créer des applications collaboratives au-dessus de Teams. De plus, la société étendrait également son mode Together dans Teams afin que les développeurs puissent apporter leurs propres scènes personnalisées. De nouvelles API multimédias avec un consentement spécifique aux ressources sont également fournies aux développeurs afin qu’ils obtiennent un accès en temps réel aux flux audio et vidéo afin qu’ils soient en mesure d’offrir des fonctionnalités telles que la transcription, la prise de notes et la collecte d’informations via les applications. ils développent.

Lire aussi | Zoom lance un nouveau SDK vidéo pour que les développeurs intègrent Zoom dans leurs applications et sites Web

Redmond apporte également des «composants fluides» en prévisualisation privée avec lesquels les utilisateurs finaux pourraient envoyer des messages avec un tableau, une liste ou des éléments d’action qui peuvent être co-rédigés et édités par tout le monde en ligne. «Les utilisateurs de composants fluides peuvent concevoir, créer et décider ensemble, tout en tenant moins de réunions et en minimisant le besoin de longs fils de discussion», a déclaré Microsoft.

Avec cela, Microsoft pourrait envisager de prendre Zoom, qui a publié plus tôt cette année un kit de développement logiciel ou un SDK pour que les développeurs l’intègrent directement dans leurs applications. Ce n’est pas tout à fait la même chose puisque Zoom proposait l’intégration de Zoom dans d’autres applications tandis que Microsoft demandait aux développeurs de créer leurs applications au-dessus de Teams. Cela est probablement dû au fait que bien que Zoom soit une solution de visioconférence simple, Microsoft a développé Teams pour offrir une solution complète pour le lieu de travail, jusqu’aux listes de tâches et à l’attribution des tâches entre les membres de l’équipe. Dans le contexte de cette différence, il est logique que les deux concurrents adoptent des stratégies différentes pour faire appel à des développeurs tiers et étendre leurs solutions.

Microsoft a apporté des fonctionnalités à Teams un peu plus tard par rapport à Zoom et Google Meet, mais il tente également d’apporter plus de valeur avec chacune de ces fonctionnalités dans l’espoir d’offrir une capacité similaire mais meilleure. Étant donné que Teams ne pouvait pas tout à fait rattraper la popularité de Zoom and Meet au début du verrouillage, il semble utiliser ses dernières réformes en sa faveur en essayant de surpasser ses concurrents de cette façon.

Annonce sur la prochaine génération de Windows?

Pendant ce temps, Redmond ne fera aucune annonce sur ses projets pour Windows à Build 2021. La société prévoit plutôt de faire une annonce détaillée sur ce qu’elle apportera ensuite dans le système d’exploitation PC. Lors de son discours d’ouverture à Build, le PDG Satya Nadella a taquiné l’annonce qui arriverait bientôt. Il a déclaré qu’il testait la «prochaine génération de Windows» au cours des derniers mois, et il a déclaré que ce serait «l’une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie pour ouvrir une plus grande opportunité économique pour les développeurs et les créateurs». . Il a également déclaré qu’il était «incroyablement enthousiasmé» par la prochaine mise à jour.

Lire aussi | Microsoft apporte le Surface Laptop 4 en Inde dans le mois suivant son lancement mondial

Redmond a travaillé sur une nouvelle boutique d’applications Windows au cours des derniers mois, tout en espérant également apporter des changements majeurs dans l’interface utilisateur du système d’exploitation.

De plus, le fait que Nadella ait qualifié la mise à jour du système d’exploitation de «prochaine génération de Windows» plutôt que Windows 10 laisse entendre qu’il pourrait y avoir un changement dans la marque de Windows lui-même plutôt que de simples mises à jour et modifications.

Mais ce qu’il a en réserve ne sera dévoilé qu’à temps.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.