Microsoft ouvre un musée virtuel pour le 20e anniversaire de la Xbox

Se promener dans mon musée Xbox était comme être visité par les fantômes du passé de Cringemas. Image : Capcom/Blizzard/EA/Microsoft/Kotaku/Hulton Archive (.) (.)

Aujourd’hui, dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de Xbox, Microsoft a publié un musée virtuel couvrant l’histoire des consoles elles-mêmes, ainsi que notre propre histoire personnelle et individuelle avec elles. Dans le musée centré sur le navigateur, vous pouvez vous promener dans les couloirs, admirer les chronologies 3D de chacune des consoles de Microsoft remontant à la Xbox d’origine, jeter un coup d’œil aux modèles du phacochère et des navires de Halo et revisiter la période déchirante de la redoutable « Red » de la Xbox 360. Anneau de la mort. Et comme je l’ai appris, vous pourriez également vous retrouver confronté aux fantômes de votre propre passé de joueur.

Ce qui a piqué ma curiosité à propos du musée, c’est la possibilité de me connecter à mon compte Xbox et de voir ma propre aile personnelle du bâtiment virtuel, où mon profil de genre de joueur, mon histoire avec la console et mes jeux les plus joués seraient révélés. D’autres journalistes de jeux se sont tournés vers Twitter pour partager leurs profils 23andMe-esque avec peu de surprise devant leurs résultats. Ma nostalgie aux yeux brillants m’a amené à croire que mon musée mettrait en évidence Bioshock Infinite et The Witcher 3 comme mes débuts en tant que joueur. Mais comme une fête à la maison où votre ami bruyant renverse le thé sur ce qui s’est réellement passé, Xbox m’a jeté de l’eau froide et a révélé que mon passé de joueur ne s’était pas vraiment déroulé comme je m’en souvenais.

Mon premier coup de poing d’embarras à mon poste d’appel d’un musée est venu de la révélation que DmC: Devil May Cry était l’un de mes premiers jeux Xbox 360. C’est vrai, pas la « pizza woohoo » Dante que nous connaissons et aimons tous, mais l’adaptation Netflix-esque de Ninja Theory de la série avec un Donte, un punk aux cheveux noirs jurant qui sait ce qu’est le sexe, prétendument. Ce qui aggrave ma honte, c’est que le cadre contenant l’art de la boîte de DmC a tourné pour me faire face même lorsque je marchais derrière lui, donc il n’y a pas moyen de se cacher de ce grand art. Et oui, c’était mon premier jeu DmC.

Écoutez, je ne connaissais pas mieux. J’étais un lycéen qui regardait TheRadBrad sur YouTube et je me disais : « Gee willikers, un jeu où je peux utiliser des armes cool d’anges et de démons sur des cartes qui semblent se transformer à chaque pas que je fais ? Je suis vendu. » De plus, qui parmi vous est prêt à déclarer que Vergil portant un trilby et ayant sa propre Vergilmobile n’est pas la chose la plus canon qui lui soit jamais arrivée ?

Mon temps avec la réimagination granuleuse de DMC n’a pas été entièrement stérile à long terme. Si je n’y avais pas joué, je n’aurais pas été mis sur Hellblade: Senua’s Sacrifice de Ninja Theory, qui reste l’un des jeux les plus percutants auxquels j’ai jamais joué. Parfois, il ne s’agit pas d’où vous commencez mais où vous finissez. Si c’est un prix de consolation, le prochain jeu DMC auquel j’ai joué était Devil May Cry 4. Mon prochain coup de poing, cependant, prendra un peu plus de temps à récupérer.

Sur les 151 jeux Xbox auxquels j’ai joué (et que je n’ai absolument pas laissés dans mon carnet de commandes), le musée m’a montré sans équivoque que mon jeu le plus joué pendant quatre ans d’affilée était Overwatch. En voyant cette vérité, les souvenirs de jouer à Overwatch ont inondé mon palais de l’esprit comme de l’eau jaillissant d’une bouche d’incendie éclatée. Mon explication détournée de la raison pour laquelle les murs de mon musée sont « Oups, tous Overwatch » est que le jeu a été lancé lors de ma première année d’université et que le jeu m’a permis de rester sain d’esprit. J’étais mal tombé. Comme la bêta ouverte, la précommande et, malheureusement, l’achat de boîtes de butin mal. Chaque jour après les cours, je branchais un câble Ethernet sur ma Xbox One et j’utilisais l’Internet de mon université pour jouer avec des amis qui habitaient à l’étranger.

Contemplez cette misérable chose. Capture d’écran : Microsoft/Kotaku

Ce qui a été découvert en voyant Overwatch balayer toutes les catégories de mon musée n’était pas seulement ma frustration face aux nombreux correctifs d’équilibrage du jeu, et la façon dont je plaisantais avec des amis sur le fait que «le jeu est mauvais maintenant», mais je reviendrais tout de suite dans jouer si Zarya avait enfin une peau cool. Ce n’était pas seulement la joie que j’ai ressentie dans les mèmes amusants qui provenaient du designer en chef de l’époque, Jeff Kaplan. C’est ainsi que le jeu lui-même servait de lieu commun pour passer du temps avec mes amis, se rattraper et créer de nouveaux souvenirs ensemble.

Aujourd’hui, mes souvenirs de jouer à Overwatch pendant des années sont plus compliqués que mon léger embarras d’avoir DmC: Devil May Cry être mon premier de cette série, en raison des problèmes juridiques en cours d’Activision Blizzard et des nombreuses allégations selon lesquelles une culture existait dans laquelle les femmes à travers plusieurs studios ont été harcelés sexuellement, agressés et traumatisés psychologiquement. Avant que la nouvelle n’éclate, ma relation avec Overwatch ressemblait à celle d’un réfugié de Tumblr niant avoir jamais passé du temps sur le site de l’enfer pour sauver la face. Mais ma visite au musée ne m’a laissé nulle part où me cacher de ce que le jeu avait signifié autrefois pour moi.

Indépendamment de ce qui résulte des poursuites en cours, je ne peux pas nier que mon temps passé avec Overwatch est allé au-delà du simple fait de l’apprécier en tant que jeu de tir à la première personne multijoueur en équipe. Le jeu a fini par devenir comme le sol de la cuisine où je flânais avec mes amis les plus proches et bavardais jusqu’à l’aube. Cela n’a pas fait de mal que j’aie reçu des éloges pour mes 200 parties risquées du jeu QI.

Alors bon, joyeux anniversaire Xbox, et merci pour le cadeau inutile d’un album de jeu maladroit. Mon musée fait peut-être grincer des dents, mais après avoir parcouru ses couloirs et en être sorti intact, je suis libre. En fait, même si c’était un peu inconfortable de faire cette promenade dans le passé et de me souvenir de mes expériences de jeu formatrices, c’était aussi libérateur, car ces expériences ont contribué à façonner ce que j’apprécie dans les jeux d’aujourd’hui, et je peux l’accepter. Si quelqu’un souhaite sympathiser avec moi à propos de son propre musée Xbox mortifiant, vous pouvez rejoindre mon groupe de soutien où nous « propulserons nos rêves ». Vous savez, ceux dont nous choisissons de nous souvenir et non ceux qui nous feront nous réveiller avec des sueurs froides.