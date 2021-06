Microsoft partage une vidéo avec tous les sons de Windows… qui dure exactement 11 minutes | La technologie

in

Microsoft suscite des attentes pour l’événement du 24 juin avec une vidéo de 11 minutes partageant divers sons de démarrage.

Vous savez certainement comment fredonner le son que Windows fait au démarrage. Cette petite pause musicale est un élément d’identification du système d’exploitation, mais sera mis à jour avec Windows 11 et de Microsoft, ils ont décidé de troller légèrement les plus curieux avec une vidéo où peut-être plusieurs versions en cours de traitement sont cachées.

Le 24 juin, nous aurons de nombreuses nouvelles avec le nouvel événement Microsoft et au cours des dernières heures, les nouvelles et les rumeurs ont commencé, telles que Windows 11 pourrait avoir un émulateur natif pour les applications Android ou que deux versions différentes de Windows seront présentées. Mais les dernières nouvelles ont été cette curieuse vidéo.

Pendant 11 minutes plusieurs versions des sons de démarrage de Windows qui ont été ralenties de 4 000 %, comme le rapporte The Verge. Ici, vous l’avez au cas où vous voudriez vous divertir pendant un moment.

Au cas où il ne serait pas assez clair que Microsoft fait une blague sur la musique, il suffit de lire la description de la vidéo qu’ils ont publiée : « Avez-vous du mal à vous détendre parce que vous êtes trop excité par l’événement du 24 juin de Microsoft ? Voyage lent vers le bas avec les sons de démarrage de Windows 95, XP et 7 ralenti à 4000% de vitesse réduite. “

Nous devons préciser que nous appelons Windows 11 à la nouvelle version du système d’exploitation, mais Il n’est pas encore possible de confirmer s’il portera ce nom ou aura une alternative sans numérotation. Chez Microsoft, ils sont particulièrement rigoureux lorsqu’il s’agit de contrôler toutes les informations sur le projet et pour le moment, on en sait peu.

Au moins, on peut presque confirmer que nous finirons le mois en connaissant une nouvelle version de Windows dans laquelle il est supposé qu’il y aura une révision au niveau de la conception pour le rajeunir. En bref, les dernières nouvelles que nous avons sur un éventuel Windows 11 sont cette vidéo que nous vous avons montrée sur juste 11 minutes, pas une seconde de plus, pas une de moins.