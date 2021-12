Microsoft participe à un tour de table pour une startup dédiée aux crypto-monnaies et aux NFT

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La société Palm NFT Studio, financée par Microsoft, a réussi à lever un total de 27 millions de dollars dans ce nouveau tour de table de série B.

Le géant de la technologie Microsoft, développeur de logiciels et de matériel, a récemment participé à un tour de table organisé par une startup qui opère avec des crypto-monnaies et des jetons non fongibles (NFT).

Microsoft investit dans la startup de NFT

La société organisatrice du tour d’investissement était Palm NFT Studio, qui organisait une collecte de fonds de série B menée par Microsoft, ceci via sa société de fonds de capital-risque M12.

Selon l’équipe de Palm NFT Studio, le tour total a réussi à lever un total de 27 millions de dollars US, et ledit capital serait utilisé pour élargir son équipe de travail alors qu’il élargit sa gamme de services dans les secteurs du divertissement, des arts, des jeux et culture créative, tout cela basé sur un système NFT via son propre réseau Blockchain, appelé Palm.

À cet égard, le co-fondateur et PDG de Palm NFT Studio, Dan Heyman, a réitéré son engagement envers l’espace des objets de collection numériques, le considérant comme un secteur qui ouvrira un espace pour une grande innovation dans les années à venir :

« D’ici trois ans, la plupart des NFT seront distribués gratuitement. Nous assisterons à une évolution des NFT en tant qu’objets de collection exclusifs vers une participation massive de la communauté, et Palm NFT Studio dirige cette évolution. Nous affichons des programmes qui montent des millions de NFT avec utilité ; des objets sociaux qui connectent les communautés, encouragent la participation et récompensent les vrais fans. »

Parmi les autres investisseurs du cycle figurent des entreprises telles que RRE, Third Kind Venture Capital, NFT Investor Sfermion et The LAO.

Microsoft et l’industrie de la blockchain

Bien que la participation de Microsoft à un tour de table pour une entreprise du secteur de la cryptographie puisse être quelque chose de nouveau, la vérité est que l’entreprise a déjà établi des liens avec l’espace Blockchain et les crypto-monnaies depuis un certain temps.

En août de cette année, la société a reçu l’approbation de l’Office des brevets des États-Unis, USPTO, précisément à cause d’une application qu’elle a introduite pour la création d’un système qui permet à ses utilisateurs de développer des applications Blockchain, ceci grâce à des facilités à la conception de jetons qui peut fonctionner sur divers réseaux car le processus pourrait bien être « difficile et lourd ».

Toujours en août de cette année, la société travaillait au développement de mesures anti-piratage utilisant la technologie Ethereum, pour lesquelles elle a utilisé des recherches développées conjointement entre Alibaba et l’Université Carnegie Mellon.

Quant à Palm NFT Studio, l’implication de Microsoft pourrait permettre à l’entreprise d’avoir encore plus de contact avec le travail de la startup. Ces derniers temps, la société NFT a lancé plusieurs produits et services, notamment une chaîne latérale basée sur Ethereum pour les objets de collection numériques, la plate-forme MLB NFT de Candy Digital, ainsi que le programme The Matrix Resurrections de Nifty avec Warner Bros et NFTPro.

