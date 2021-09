Microsoft pense que les mots de passe ne seront plus nécessaires à l’avenir et fait le premier pas pour y parvenir | La technologie

Ceux de Redmond pensent que les mots de passe ne sont pas nécessaires et c’est pour cette raison qu’ils ont fait en sorte que les utilisateurs qui ne souhaitent pas les utiliser dans leurs comptes puissent le faire. Bien sûr, en maintenant toujours des niveaux de sécurité élevés.

Les mots de passe sont la première barrière à la sécurité pour des millions de comptes. Quel que soit le type de service, tout est protégé par un utilisateur et un mot de passe composé de lettres, de chiffres et de caractères étranges. Au cours des dernières années, nous avons vu comment les entreprises ont fait un effort pour que les utilisateurs améliorent leurs mots de passe, mais que se passe-t-il si ce n’est plus nécessaire ?

La réponse pourrait être Microsoft. Les gens de Redmond pensent qu’à l’avenir les mots de passe ne seront plus nécessaires et viennent de faire le premier pas pour y parvenir. Cela semble vraiment étrange et, la vérité, c’est que ça l’est. Mais ce que Microsoft a fait, c’est éliminer les mots de passe au profit d’un système encore plus sécurisé et cela complique l’accès aux comptes des autres.

Au lieu de mots de passe, les comptes Microsoft utiliseront un système d’authentification différent. L’utilisateur sera celui qui choisira le système qu’il souhaite utiliser, il peut s’agir soit d’un registre biométrique avec Windows Hello, d’une clé de sécurité, d’un message ou d’un email avec un mot de passe au lieu de taper un mot de passe.

Plusieurs de ces façons de se connecter à un compte sont en fait un système d’authentification en deux étapes. En effet, la réception d’un SMS ou d’un e-mail est l’une des plus courantes lors de la saisie d’un compte. Les experts en sécurité recommandent de toujours activer ces méthodes afin d’éviter tout éventuel intrus sur le compte.

Le pas que Microsoft a franchi maintenant n’est pas une surprise, ceux de Redmond ont depuis longtemps l’idée en tête. Maintenant, clair et simple, ils ont décidé d’offrir cette solution aux utilisateurs qui souhaitent l’utiliser. Si vous voulez essayer de ne pas avoir de mot de passe dans votre compte, la première chose que vous devez faire est de télécharger Microsoft Authenticator sur votre appareil mobile.

Après avoir téléchargé cet article sur votre smartphone, il ne vous reste plus qu’à accéder au lien suivant. Dans ce lien, vous pouvez gérer et activer que le mot de passe ne soit pas nécessaire pour accéder aux comptes. C’est une solution intéressante et, honnêtement, sûre. Bien qu’il soit étrange de ne pas avoir besoin d’un mot de passe à chaque fois que vous souhaitez accéder à un compte.