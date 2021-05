Microsoft pense qu’Edge est le “ navigateur le plus performant ” sur Windows 10

Microsoft déploie cette semaine la dernière version d’Edge sur Windows 10. Avant les débuts de la version du navigateur, la société prétend déjà être le «navigateur le plus performant» de la plate-forme.

Dans un article de blog (h / t The Verge) partagé lors de la conférence des développeurs Build, l’équipe Edge de Microsoft met en évidence une série d’améliorations à apporter au navigateur au cours de l’année écoulée. Cependant, il attribue explicitement deux ajouts axés sur la vitesse.

Pour commencer, Startup Boost permet à Edge de précharger les fichiers principaux dans la mémoire après le démarrage. Cela réduit le temps dont il a besoin pour se lancer dans l’action. Le second, baptisé Sleeping Tabs, libère des ressources inutiles détenues par les onglets d’arrière-plan, y compris les publicités. Ce mois-ci, il est “encore amélioré et avec jusqu’à 82% d’économies de mémoire sur la base des données internes collectées lors de nos versions préliminaires”, selon Microsoft.

Qu’en est-il des autres navigateurs Windows 10?

Microsoft ne fournit pas de chiffres en tête-à-tête pour la vitesse d’Edge sur Windows 10. Néanmoins, il est dans l’intérêt de l’entreprise d’augmenter le rythme du navigateur, alors prenez sa demande avec une pincée de sel. Cependant, ses versions récentes se sont concentrées sur l’amélioration de l’efficacité.

Cependant, Edge n’est pas le seul navigateur Windows 10 à perdre du poids. Google Chrome bénéficie également d’une nouvelle mise à jour cette semaine. La version 91 apporte une foule de «correctifs et améliorations» avec 32 correctifs de sécurité en remorque. Notamment, sa mise à jour de mars mettait l’accent sur la réduction de l’utilisation de la RAM et du GPU.

La dernière version de Mozilla Firefox se concentre également sur le renforcement de la confidentialité et de la sécurité, mais ce n’est pas non plus en reste sur Windows 10.

La conférence Build de Microsoft se déroule jusqu’au 27 mai, alors attendez-vous à ce que plus d’informations sur Windows 10 et les autres propriétés de la société apparaissent cette semaine. En attendant, pensez-vous que les affirmations de Microsoft Edge sont valides? Quel navigateur préférez-vous sur Windows 10? Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus!