Microsoft peut permettre aux propriétaires de Xbox de réparer leurs propres consoles

Photo : Microsoft

La semaine dernière, Microsoft a accédé à la pression d’un groupe d’investisseurs qui prône des politiques de « droit à la réparation » qui, si elles sont largement adoptées, faciliteraient la réparation indépendante de nombreux appareils technologiques en rendant des choses comme les pièces de rechange et la documentation de réparation plus facilement accessibles. Bien qu’il soit trop tôt pour dire quel sera l’impact final des premiers pas de Microsoft, cette décision est remarquable car elle représente la première fois qu’une grande entreprise technologique reconnaît le mouvement du droit à la réparation de cette manière.

Malgré son engagement publiquement déclaré à devenir « négatif en carbone » d’ici 2030, Microsoft a d’abord résisté aux demandes du groupe concernant les politiques de droit à la réparation. La société a commencé à changer sa position d’entreprise après que la résolution des actionnaires a attiré l’attention des médias en juin.

Microsoft a maintenant accepté d’embaucher un tiers pour enquêter sur les impacts de permettre aux clients de réparer leurs propres appareils. Ces enquêteurs détermineront également de nouvelles façons de permettre la réparation des appareils Xbox et Surface. La société a également accepté d’augmenter l’accès du public à la documentation et aux pièces de réparation, en les rendant disponibles au-delà de son réseau officiel autorisé. Microsoft est tenu de publier ses conclusions d’ici mai 2022 et a accepté d’augmenter l’accès aux matériaux liés à la réparation d’ici la fin de 2022.

Selon le groupe de défense du droit à la réparation, appelé As You Sow, l’électronique est le flux de déchets à la croissance la plus rapide au monde, et plus de 70 % des émissions liées à l’informatique sont produites lors de la fabrication. Permettre aux clients de réparer leurs propres appareils électroniques (et donc prolonger leur durée de vie) réduirait l’exploitation minière et la pollution globales.

Comme VGC l’a signalé à l’origine, la mise en œuvre de ces changements s’accompagne de défis uniques. Microsoft est membre de groupes de pression qui s’opposent aux positions sur le droit à réparation, en particulier l’Entertainment Software Association (ESA). L’ESA déclare que la réparation par les consommateurs entraînerait «un potentiel important de risques de sécurité et de piratage» et que «les partisans du droit de réparer exagèrent l’impact environnemental de la législation en ce qui concerne les consoles». La position de l’ESA n’est pas simplement une politique sur le papier ; le groupe a activement fait pression contre l’adoption de lois sur le droit à la réparation dans le Nebraska.

Le fabricant de Xbox s’est également montré hostile à la réparation par les consommateurs dans ses propres politiques officielles. Actuellement, les conditions d’utilisation de Microsoft n’appliquent pas la garantie de réparation du fabricant aux appareils Xbox qui présentent des « dommages causés par des réparations ou des modifications effectuées par une personne autre que Microsoft ou un fournisseur de services agréé par Microsoft », même si le client est prêt à payer des frais.

Cependant, le mouvement pour le droit à la réparation retient de plus en plus l’attention du public. La volonté de Microsoft de changer face à la pression du public pourrait également laisser présager un changement imminent chez d’autres fabricants.