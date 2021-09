Microsoft pourrait apporter Android 11 au Surface Duo d’origine d’ici la fin de 2021

in

Lorsque le Microsoft Surface Duo 2 a été annoncé, nous avons écouté avec impatience en attendant de voir quelle version d’Android arriverait. Étant donné que le Microsoft Surface Duo d’origine exécute toujours Android 10, on craignait qu’Android 11 n’arrive. Ce n’est pas le cas, mais le Surface Duo ne devrait désormais recevoir la mise à jour vers Android 11 que plus tard cette année.

Un porte-parole de Microsoft a fourni la déclaration suivante à The Verge :

“Nous restons déterminés à fournir des mises à jour à Surface Duo, et nous nous efforçons d’apporter Android 11 aux clients existants avant la fin de cette année.”

Malgré toutes les merveilles et les merveilles offertes par le Surface Duo d’un point de vue matériel, on ne peut pas en dire autant en ce qui concerne les logiciels. Microsoft a publié des mises à jour régulières pour son premier téléphone pliable, cependant, toutes ces mises à jour ont été conçues pour améliorer l’expérience Android 10. Même maintenant, Microsoft n’a pas clairement indiqué quand Android 11 arriverait même sur le Surface Duo.

Maintenant que nous savons que le Surface Duo 2 sera livré avec Android 11, en plus d’avoir une idée de ce à quoi il ressemble, le jeu d’attente continue. Dans ses premières impressions, son collègue Daniel Rubino de Windows Central a souligné qu’il y avait quelques changements mineurs à l’interface, avec un Microsoft Launcher mis à jour. Cependant, il ne semble pas que des révisions drastiques de l’interface utilisateur aient été effectuées. Espérons que cela signifie que Microsoft commencera le processus de déploiement une fois que le Surface Duo 2 sera officiellement lancé.

Android Central a contacté pour obtenir plus de détails concernant une mise à jour potentielle d’Android 12 pour le Surface Duo 2, mais Microsoft a refusé de commenter.

