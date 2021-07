Microsoft pourrait être sur le point de vous faire économiser des millions sur l’achat de logiciels

Microsoft a décidé de renforcer ses offres d’approvisionnement avec l’acquisition de la start-up Suplari basée à Seattle.

La société utilise actuellement une variété d’outils et d’analyses d’IA pour aider les entreprises à suivre et à gérer leurs coûts logiciels et leurs flux de trésorerie, ainsi qu’à fournir des prévisions futures et un suivi des tendances.

Gérant déjà des millions de transactions évaluées à plus de 180 milliards de dollars de dépenses par mois, les systèmes de Suplari, en particulier le Suplari Spend Intelligence Cloud, seront désormais combinés aux capacités de Microsoft Dynamics 365 pour aider les clients à économiser sur l’achat de logiciels en utilisant l’IA pour automatiser l’analyse des modèles de données actuels et historiques.

Microsoft a noté que l’accord fournirait aux moyennes et grandes entreprises de plusieurs secteurs de nouvelles informations précieuses sur leurs processus, contribuant ainsi à économiser de l’argent et des ressources à long terme.

« Dans un monde où l’efficacité est plus importante que jamais, les entreprises se tournent vers de nouvelles façons de débloquer des informations exploitables pour améliorer leurs activités à partir des énormes quantités de données qu’elles gèrent dans leurs nombreux silos de données », Frank Weigel, vice-président, Dynamics 365 Insights Product Group a écrit dans un article de blog Microsoft annonçant l’accord.

« Ce passage à une nouvelle génération d’applications « données d’abord », que nous avons introduites pour d’autres processus métier via des applications telles que Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, arrive désormais dans le domaine des dépenses des fournisseurs. »

« En rassemblant les informations sur les dépenses de Suplari avec les capacités existantes de Microsoft Dynamics 365, Microsoft aide davantage les organisations à devenir axées sur les informations et permet aux chefs d’entreprise de prendre des mesures stratégiques.

Weigel a ajouté que les clients de Suplari ne verront aucun changement dans leurs services, le Spend Intelligence Cloud restant sur le marché.

Fondé en 2016, Suplari a déclaré que l’accord maintiendrait également la main-d’œuvre de l’entreprise ensemble, le PDG Nikesh Parekh se déclarant “enthousiasmé par la nouvelle voie à suivre avec Microsoft”.

“Les clients peuvent continuer à s’attendre à la même excellente expérience produit de Suplari dans le cadre de Microsoft”, a-t-il écrit. « Compte tenu des investissements de Microsoft en matière d’IA, de cloud et de données, les clients peuvent s’attendre à ce que Suplari continue de fournir davantage d’informations prédictives et prescriptives basées sur l’IA et des flux de travail intégrés pour les équipes des finances, des achats et de la chaîne d’approvisionnement. »

