Microsoft pourrait surprendre et présenter deux versions différentes de Windows | La technologie

Microsoft, dans un document de support édité, a fait référence à Windows 10 et Windows Sun Valley comme deux systèmes d’exploitation différents.

Bien que Microsoft ait clairement indiqué il y a quelques années qu’ils n’allaient pas continuer à numéroter leurs prochaines versions du système d’exploitation les fenêtres, il semble que les choses aient changé. Et c’est que même s’il semblait qu’à la fin de l’année nous allions recevoir la mise à jour de Windows Sun Valley, qui va grandement changer la conception du système d’exploitation, ils faisaient probablement référence à un nouveau système d’exploitation.

Et est-ce compte tenu des diverses rumeurs qui sont apparues ces dernières semaines, et que Microsoft a révélé que le 24 juin prochain “annoncera la nouvelle génération de Windows”, tout semble indiquer que Windows 11 approche à grands pas, et que ces de Redmond pourrait le différencier du Windows 10 actuel, qui continuerait également à recevoir de futures mises à jour.

Il y a quelques heures, Microsoft a supprimé une page de support pour la prochaine mise à jour de Windows Sun Valley où la description de la page faisait référence en une seule ligne vers Windows 10 et Windows Sun Valley, différenciant les deux systèmes d’exploitation, comme s’ils étaient différents.

Jusqu’à présent, on pensait que Windows 10 Sun Valley était simplement la mise à jour d’automne, mais il semble qu’il s’agisse d’un système d’exploitation différent.

On suppose que le grand public passerait de Windows 10 à Windows 11 gratuitement à la fin de l’année, tandis que les entreprises obtiendraient Windows 10 version 21H2 avec des correctifs de qualité.

Fait intéressant, ledit document justificatif en question a été édité par Microsoft lui-même éliminant la ligne Windows Sun Valley, ce qui suggère qu’ils cachent une future annonce.

Dans tous les cas, comme les documents de support de Microsoft sont conservés sur Github, la référence Sun Valley supprimée est toujours présente dans le référentiel Microsoft.

Quoi qu’il en soit, Windows Sun Valley apportera beaucoup de changementss, en particulier la conception. Il devrait arriver avec un nouveau menu Démarrer, un nouveau centre d’action, une nouvelle application de paramètres, de nouvelles icônes système et des coins arrondis, il ajouterait également bon nombre de ces fonctionnalités enterrées avec l’annulation de Windows 10X.