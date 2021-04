Microsoft poursuit sa campagne publicitaire anti-Apple sans inspiration avec une nouvelle vidéo iPad Pro vs Surface Pro

Au cours des derniers mois, Microsoft a mené une campagne agressive jetant de l’ombre sur les Mac d’Apple. Maintenant, la dernière publicité de Microsoft prend des photos sur iPad Pro tout en vantant la Surface Pro 7 comme le «meilleur choix» avec la même stratégie qu’elle utilise.

Parallèlement à la campagne «Encore un meilleur choix» de Microsoft, Intel a également investi beaucoup d’énergie dans sa dernière campagne «Go PC» cette année, qui a débuté en février. Il a même embauché Justin Long – l’ancienne star de «I’m a Mac» pour se moquer des Mac M1 le mois dernier.

Malheureusement, le nouveau PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a qualifié les derniers coups de feu de la société d’Apple de «plaisir compétitif» tout en espérant en même temps reconquérir l’activité des puces d’Apple.

Maintenant, Microsoft sort avec sa nouvelle publicité «Surface Pro 7: toujours le meilleur choix». Auparavant, nous avons vu la société présenter la Surface Pro 7 comme une meilleure option par rapport au MacBook Pro. Maintenant, la nouvelle publicité prend quelques photos sur l’iPad Pro dans le même style sans inspiration que les publicités précédentes.

La courte publicité de 30 secondes se moque de l’iPad Pro pour ne pas avoir de béquille intégrée, avoir juste un port USB-C, le Magic Keyboard étant lourd, n’étant pas un «ordinateur complet et une tablette» et coûtant plus cher que le Surface Pro 7.

En revanche, Microsoft affirme que «la Surface Pro 7 a tout ce dont vous avez besoin pour faire ce que vous aimez».

