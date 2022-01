Microsoft PowerToys obtient une nouvelle fonctionnalité Always On Top et un lanceur de recherche Web

Microsoft met à jour PowerToys cette semaine pour inclure une nouvelle fonctionnalité Always On Top et une fonctionnalité de recherche Web dans son lanceur de type Spotlight. La version 0.53.1 comprend les deux fonctionnalités très demandées, ainsi qu’une longue liste de corrections de bogues et d’améliorations des 12 outils PowerToys de Microsoft.

Always On Top, comme son nom l’indique, permet à n’importe quelle application d’être toujours devant les autres, même si vous passez le focus sur une autre fenêtre. Alors que de nombreuses applications prennent déjà en charge cela, PowerToys garantit désormais que tout peut être épinglé, ce qui est particulièrement utile pour les applications plus anciennes que vous souhaiterez peut-être garder au-dessus des autres sur plusieurs moniteurs.

Le nouveau PowerToy Always On Top.

Comme les jeux s’exécutent généralement en plein écran et au-dessus d’autres fenêtres, le PowerToy Always On Top inclut même une bascule de mode de jeu, pour permettre aux jeux de s’exécuter en plein écran au-dessus des applications épinglées. D’autres paramètres incluent la possibilité d’afficher une bordure colorée autour d’une application épinglée et même de jouer un son lorsqu’une application est épinglée. Vous pouvez également exclure les applications de l’épinglage et activer Always On Top à l’aide de la combinaison de touches Windows + Ctrl + T.

Le deuxième ajout utile à PowerToys est la recherche Web dans le lanceur Run. Microsoft a lancé pour la première fois son lanceur de type Spotlight il y a près de deux ans, permettant aux utilisateurs de Windows de rechercher rapidement des applications et des fichiers sur le système d’exploitation. Il a enfin la recherche sur le Web maintenant, vous permettant de rechercher rapidement sur le Web à l’aide de votre navigateur et moteur de recherche par défaut.

PowerToys Run propose désormais une recherche sur le Web.

La commande d’activation par défaut pour les résultats Web est « ? », ou des résultats de recherche vous seront proposés si Run ne trouve pas un fichier ou une application pertinent. Parallèlement à ces deux ajouts, Microsoft et sa communauté de développeurs open source ont également ajouté la prise en charge des vignettes G-code dans l’explorateur de fichiers.

La version 0.53.1 de PowerToys est disponible dès maintenant sur la page PowerToys GitHub de Microsoft ou via le Microsoft Store.