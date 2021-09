Microsoft prend un autre tournant dans les téléphones pliables avec Surface Duo 2, apporte de grandes mises à niveau à tous les niveaux

Le Duo 2 dispose de deux écrans AMOLED 1344x1892p de 5,8 pouces avec un taux de rafraîchissement « adaptatif » de 90 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus.

Microsoft a lancé le Surface Duo 2, son deuxième swing sur les téléphones pliables, mercredi soir lors de son événement matériel d’automne. Le Duo 2 présente le même design pliable « de fortune » que le Duo d’origine, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux plaques de verre réunies par une charnière en contradiction flagrante avec le Galaxy Z Fold 3 de Samsung où l’écran se replie « en réalité » au milieu. Microsoft utilise essentiellement cette génération pour corriger certains des choix matériels flagrants qu’il a faits avec le dernier modèle. Le Duo 2 est livré avec des écrans plus grands, un matériel plus puissant, une prise en charge 5G et des caméras plus performantes.

Le Duo 2 dispose de deux écrans AMOLED 1344x1892p de 5,8 pouces avec un taux de rafraîchissement « adaptatif » de 90 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Ensemble, ils offrent un écran de 8,3 pouces en « mode livre » bien qu’il ne soit pas aussi ininterrompu que l’OLED flexible de Samsung vu dans le Fold 3. Microsoft a courbé les bords de ces écrans, cette fois, pour ce qu’il appelle une « barre de regard » qui est conçu pour vous donner un accès rapide aux notifications, au volume et aux informations de charge. Les deux écrans fonctionnent également avec le nouveau stylet Surface Slim Pen 2 de la société, qui peut également s’y fixer magnétiquement à l’extérieur tout en chargeant en même temps. Le Duo 2 ne prend cependant pas en charge le chargement sans fil.

Sous le capot, le Duo 2 dispose d’un système sur puce Qualcomm Snapdragon 888 associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Il exécute le logiciel Android 11 et prend en charge la connectivité 5G et la double SIM. Il est en outre soutenu par une batterie de 4 449 mAh avec une charge rapide de 23 W.

Pour la photographie, le Duo 2 dispose de trois appareils photo à l’arrière, qui combinent un téléobjectif 12MP large, 12MP et un autre appareil photo ultra grand-angle 16MP. Les objectifs larges et téléobjectifs ont une stabilisation optique de l’image.

Le Duo 2 sera disponible dans les couleurs noir glacier et obsidienne au prix de 1 499,99 $ à partir du 21 octobre sur certains marchés.

