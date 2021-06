Microsoft prépare le lancement de xCloud Game sur Safari dans les « prochaines semaines »

in

Après plus de deux mois de tests bêta, Microsoft prépare le lancement de sa plateforme de streaming xCloud Game sur Safari, Edge et Chrome dans les « prochaines semaines ». Cela vient après que Microsoft ait poussé pour apporter xCloud à l’App Store.

La société a fait cette annonce aujourd’hui dans un article de blog sur “apporter la joie et la communauté du jeu à tout le monde”. Voici ce que Microsoft a dit :

Dans les prochaines semaines, le cloud gaming sur navigateur s’ouvrira à tous les membres Xbox Game Pass Ultimate. Avec la prise en charge d’Edge, Chrome et Safari, les joueurs seront à un clic de jouer sur presque tous les appareils.

Microsoft voulait proposer la plate-forme xCloud Game en tant qu’application sur l’App Store, mais comme les politiques d’Apple n’autorisent pas les magasins d’applications à l’intérieur de l’App Store, le Redmond a dû abandonner ses plans l’année dernière.

En avril, Microsoft a annoncé qu’il allait ouvrir le programme de test bêta de xCloud Game sur les navigateurs Web. Pour profiter de la plate-forme, les utilisateurs doivent être abonnés à Xbox Game Pass Ultimate.

La version bêta publique offrait un accès à plus de 100 titres Xbox Game Pass. Le Game Pass officiel contient environ 300 titres qui devraient fonctionner avec xCloud Game sans avoir besoin d’un téléviseur ou d’un moniteur, juste un navigateur Web sur votre iPhone et iPad, par exemple.

Dans le billet de blog, Microsoft a également noté que “le jeu en nuage via Xbox Game Pass Ultimate sera également lancé en Australie, au Brésil, au Mexique et au Japon plus tard cette année”.

Avec l’E3 qui débute ce samedi, Microsoft pourrait se préparer à donner plus de détails sur le jeu xCloud lors de la conférence.

Avez-vous hâte de jouer à vos jeux Xbox préférés sur Safari avec votre iPhone et iPad ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

