Microsoft présente les améliorations du jeu sur PC Windows 11

Le géant de la Xbox Microsoft a expliqué comment son expérience de jeu sur PC va s’améliorer avec son nouveau système d’exploitation Windows 11.

Dans un article sur Xbox Wire, la CVP de l’expérience et de l’écosystème des créateurs de jeux, Sarah Bond, a déclaré que les titres verraient une amélioration visuelle grâce à l’introduction de l’Auto HDR, qui ajoute une plage dynamique élevée aux jeux construits sur DirectX 11 ou supérieur. C’était quelque chose qu’il avait déjà introduit avec ses nouvelles machines Xbox Series X et S.

Microsoft a également mis au point un moyen plus rapide de charger des jeux appelé DirectStorage, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de démarrer le logiciel plus rapidement, à condition d’avoir un SSD NVMe et les bons pilotes. Cela chargera les ressources sur la carte graphique plutôt que sur le processeur.

Enfin, l’application Xbox est en fait intégrée à Windows 11, permettant aux joueurs d’accéder au Game Pass dès le départ.

Windows 11 devrait être lancé à l’hiver 2021 et sera une mise à niveau gratuite pour ceux qui ont déjà Windows 10.

