Microsoft présente Windows 365 : vous pouvez désormais utiliser Windows dans le navigateur sur n’importe quel appareil | La technologie

Microsoft vient de dévoiler son premier Windows hybride. La virtualisation complète vient au système d’exploitation, pour construire un PC personnalisé… dans le cloud.

La nouvelle plateforme Windows 365 anticipe une révolution qui commence encore, mais qui peut complètement changer l’informatique telle que nous la connaissons.

Nous sommes avant le système d’exploitation conçu pour le PC dans le cloud, ou Cloud PC, comme l’appelle Microsoft. Un ordinateur virtuel créé au sein de serveurs Microsoft distants.

Créer un PC dans le cloud Avec le matériel virtuel que vous souhaitez, installez vos applications et contenus préférés et diffusez-les sur n’importe quel appareil : un ordinateur portable, une tablette, un mobile… Oui, ça marche aussi avec un iPad ou un Mac…

En réalité, le principe est le même que celui utilisé par de nombreux services cloud qui existent depuis des années, comme Google Stadia, ou Project xCloud dans le monde du jeu vidéo.

Ce que Microsoft a fait, c’est utiliser virtualisation via Azure Virtual Desktop, pour créer des PC cloud qui s’exécutent sur des serveurs Microsoft.

Elle propose actuellement des configurations allant de PC légers avec 1 CPU, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage, aux ordinateurs cloud puissants avec 8 processeurs, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Voici installé Fenêtre 365, qui est un Windows complet où l’utilisateur installe ses propres applications et contenus, y compris Office et d’autres applications de l’entreprise.

Ce cloud PC n’existe pas physiquement, il ne s’agit que d’un espace mémoire et de ressources au sein des serveurs de Microsoft.

L’avantage d’être virtuel est que vous pouvez le diffuser en streaming sur n’importe quel écran, d’un ordinateur portable de 15 ans à une tablette ou mobile iOS et Android, via le navigateur Microsoft Edge. Vous l’utilisez avec un clavier et une souris (ou un écran tactile) comme si vous aviez un PC physique à partir de votre table.

Être dans le nuage démarre instantanément, et vous pouvez le laisser sans éteindre un appareil, et ramasser exactement au même endroit, dans un autre. Et parce qu’il fonctionne sur Internet, vous pouvez y accéder de n’importe où.

Windows 365 ouvre maintenant, le 2 août, mais pour l’instant uniquement pour les entreprises. En deux versions : Windows 365 Entreprise et Entreprise, pour les petites entreprises ou les grandes entreprises.

L’idée est que ces entreprises peuvent créez ou supprimez des PC virtuels à votre guise selon les besoins de vos salariés, contrats temporaires, emplois externes, etc.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Avec ce système le télétravail est favorisé, ou les nouveaux métiers hybrides où vous travaillez quelques heures à la maison, et d’autres au bureau.

Windows 365 fonctionne par abonnement: vous devrez payer une redevance par mois, en fonction de la puissance du PC dans le cloud que vous choisissez, et du nombre d’ordinateurs. Mais pour le moment, il n’a pas fourni de prix.

Microsoft ouvre les portes d’un avenir dans lequel le matériel n’est plus pertinent, et vous pouvez changer de PC chaque semaine, ou l’utiliser uniquement lorsque vous en avez besoin, car tout est dans le cloud.

Ce n’est pas nouveau, mais le fait que Microsoft l’implémente nativement avec son logiciel est particulièrement pertinent.