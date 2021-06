Microsoft présentera la nouvelle génération de Windows le 24 juin | La technologie

Microsoft dévoilera son nouveau Windows ce mois-ci. Que pouvons-nous attendre de la prochaine génération de Windows ?

Fini la spéculation. C’est déjà officiel. Microsoft présentera la nouvelle génération de Windows le 24 juin à 17h00, heure espagnole. Ceci est certifié par l’appel en ligne pour l’événement.

L’importance de la citation est reflétée parce que cette keynote sera présenté par le PDG de l’entreprise lui-même, Satya Nadella, ainsi que par le chef de produits, Panos Panay, selon la presse nord-américaine.

C’est Nadella lui-même qui a dévoilé le nouveau Windows il y a quelques semaines lors de la conférence des développeurs Build 2021, où il a commenté : « Nous partagerons bientôt l’une des mises à jour Windows les plus importantes de la dernière décennie pour débloquer de plus grandes opportunités économiques pour les développeurs et les créateurs. Je l’utilise moi-même depuis quelques mois et je suis incroyablement enthousiasmé par la prochaine génération de Windows.”

Ce que Microsoft entend par nouvelle génération de Windows, bien qu’il ait donné quelques indices.

Que peut-on attendre du nouveau Windows 10 ? S’agit-il d’une mise à jour majeure de Windows 10 ou aurons-nous vraiment un nouveau Windows ?

Cette deuxième mise à jour de l’année est connue sous le nom de Sun Valley. Microsoft a confirmé qu’il travaille sur une grande amélioration visuelle de Windows 10 qui promet de moderniser toute l’interface, avec de nouveaux menus et le retour de quelques anciennes connaissances, comme les widgets.

On sait aussi que Microsoft se prépare une refonte complète du Windows Store, Oui de nouvelles expériences comme Cloud PC, un poste de travail distant du système d’exploitation basé sur le cloud auquel on peut accéder à distance depuis n’importe quel appareil, n’importe où.

Cet ordinateur portable Microsoft est disponible dans différentes configurations, avec un processeur Core i5 ou i7 de 11e génération, également Ryzen 5 et Ryzen 7, ainsi qu’un stockage variable, toujours de type SSD.

Cloud PC ne remplacera aucun service existant, mais sera un nouveau service qui aura des tarifs différents en fonction de la consommation de ressources que chaque personne fera.

Il est également probable que Windows 10 ajoute des outils et des applications spécifiques pour travailler avec deux écrans et des écrans flexibles, maintenant qu’il semble que l’idée d’un système d’exploitation séparé ait été garée.

Et nous verrons ce qui se passe avec Prise en charge du processeur ARM, maintenant qu’ils sont une alternative à Intel, comme Apple l’a montré.

Il y a beaucoup d’inconnues, et nous aurons sûrement quelques surprises. Le mystère se dévoilera le 24 juin prochain à 17h00, heure espagnole. Chez ComputerHoy.com, nous vous le dirons en direct.