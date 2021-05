Microsoft prévient: l’une des escroqueries les plus classiques revient, et c’est ainsi que cela fonctionne | La technologie

Microsoft prévient que l’une des escroqueries Internet les plus courantes et les plus connues revient avec beaucoup de force et nous vous expliquons en quoi elle consiste pour que vous ne tombiez pas dans le piège.

Il y a des choses qui ne changent pas, et certaines escroqueries qui nous affectent depuis des années sont toujours préférées par les cybercriminels, essentiellement parce qu’elles semblent fonctionner et parviennent à tromper un grand nombre de personnes.

Maintenant, une nouvelle étude de la Équipe de renseignement sur les menaces de sécurité Microsoft 365 Defender a averti que l’une des escroqueries les plus courantes, telles que les attaques par courrier électronique contre les entreprises et les travailleurs, est l’une des plus réussies de ces derniers temps.

Ce sont essentiellement des e-mails qui tentent de tromper le destinataire pour qu’il approuve une série de paiements, transfère de l’argent ou achète des cartes-cadeaux.

Quel est le meilleur antivirus de 2021? Choisissez l’antivirus le plus adapté à vos besoins et protégez votre smartphone, tablette et ordinateur grâce à nos conseils.

Le problème avec ce type de message, est qu’ils supplantent généralement l’identité des chefs ou des différents services de l’entreprise dans lequel un utilisateur travaille, lui faisant croire que c’est totalement légitime. Pour ce faire, l’escroc enverrait un e-mail prétendant être le patron ou une personne en position d’autorité et demandant une série d’actions.

Pour éviter que la victime ne s’en aperçoive, ils utilisent souvent des domaines avec des erreurs typographiques qui semblent réelles à l’œil nu, profitant de la charge de travail de nombreux employés et ne regardant pas attentivement l’adresse e-mail.

Microsoft en a profité pour dire que son système antivirus Microsoft Defender pour Office 365 est capable de détecter et de bloquer toutes ces menaces envoyées par courrier électronique.