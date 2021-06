Microsoft prévoit d’arrêter de prendre en charge Windows 10 en 2025 | La technologie

Microsoft a déjà mis fin à Windows 10. Ce sera en 2025.

Son ya muchas las informaciones las que apuntan a que estamos a tan solo unos días de conocer Windows 11, el nuevo sistema operativo de Microsoft que podría sustituir el Windows 10 actual, y que ya contaría con fecha de defunción, aunque por suerte todavía quedan unos combien d’années.

Et il semble que Microsoft vient de mettre à jour la page de politique de cycle de vie de Windows 10 pour indiquer que la société continuera à prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.

Sur cette même page, on peut voir que la date de retrait ou de retrait du système d’exploitation Windows 10 sera le 14 octobre 2025, affectant non seulement Windows 10 Home et Windows 10 Pro, mais aussi les versions Pro Education et Pro Workstation.

Si Microsoft n’avait pas l’intention de sortir Windows 11, Je n’aurais pas dû mettre de date de fin de support pour le Windows 10 actuel. Avec la naissance de Windows 10, ils ont déjà fait remarquer qu’ils n’avaient pas l’intention de lancer des systèmes d’exploitation plus numérotés.

Microsoft devrait annoncer la nouvelle version de Windows 10 le 24 juin prochain lors d’un événement dédié. Cette nouvelle version se caractériserait par un changement de conception substantiel, avec un nouveau menu démarrer, un centre d’action, une barre des tâches, de nouvelles applications, une nouvelle application de configuration et des coins arrondis.

Microsoft pourrait introduire Windows 11 et l’offrir en tant que mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs actuels de Windows 10, et nous verrons si, comme ils l’ont fait avec le système d’exploitation actuel, ils offrent une date de mise à jour gratuite prolongée.