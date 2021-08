Microsoft prévoit d’utiliser Ethereum pour lutter contre le piratage, | Invezz

in

Ethereum ETH / USD rend toutes les données transparentes et accessibles à tous. Les informations sensibles sont enregistrées sur la blockchain dans un format crypté et les clés de décryptage ne peuvent être partagées qu’avec des personnes autorisées.

Microsoft entend utiliser cette transparence pour réduire le piratage. Plongeons dedans.

La transparence de la technologie blockchain comme catalyseur de croissance

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

La technologie Blockchain a toujours été une option attrayante pour de nombreuses entreprises et particuliers qui voulaient une solution transparente qui permettrait des transactions enregistrées et traçables en permanence.

Dans ce cas, le 16 août, le département de recherche de Microsoft a publié un article dans lequel des chercheurs d’Alibaba, ainsi que de l’Université Carnegie Mellon, ont étudié un système d’incitation basé sur la blockchain qui comportera des campagnes anti-piratage.

Ce document est intitulé « Argus – Un système d’incitation entièrement transparent pour les campagnes anti-piratage ».

C’est le dernier système de Microsoft qui s’appuie sur la transparence de la blockchain pour fournir un mécanisme d’incitation sans confiance, tout en protégeant les données collectées auprès de la population anonyme ouverte.

Argus permet de remonter à la source du contenu piraté, avec un algorithme de tatouage. C’est ce qu’on appelle le Leak Proof, où chaque rapport de contenu divulgué impliquera une procédure de dissimulation d’informations et personne d’autre que l’informateur ne peut signaler la même copie filigranée sans en être propriétaire.

En ce qui concerne les frais de réseau, l’équipe a même optimisé les opérations de cryptographie, ramenant le coût à l’équivalent de l’envoi de 14 transactions de transfert ETH à exécuter sur le réseau Ethereum.

Faut-il investir dans Ethereum (ETH) ?

Le 16 août, Ethereum (ETH) valait 3 274 $.

Son plus haut historique était de 4 356 $, qui s’est produit le 12 mai. Cela nous donne un aperçu de sa croissance historique et de son potentiel futur. Cela le rendait 33% plus précieux à l’époque.

De plus, au cours des dernières 24 heures, son volume de transactions a augmenté de 15% tandis que sa capitalisation boursière a augmenté de 4%. Regardons la performance de juillet comme point de comparaison.

Son point le plus bas était le 20 juillet avec une valeur de 1 724 $, tandis que sa valeur la plus élevée était le 31 juillet avec 2 536 $. Cela a marqué une augmentation de la valeur de 47%.

Selon les données d’IntoTheBlock, l’ETH a enregistré 72,47 milliards de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours.

En outre, au cours des 7 derniers jours, il a enregistré 7,15 milliards d’entrées totales de devises et 7,94 millions de sorties totales de devises.

Sur la base de toutes ces données, nous pouvons nous attendre à ce que le prix de l’Ethereum (ETH) atteigne 4 157 $ d’ici la fin août, ce qui en fait un investissement rentable.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent