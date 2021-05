Microsoft promet l’un des plus grands changements Windows de la décennie

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a promis ce mardi que “bientôt” viendra l’un des plus grands changements que le système d’exploitation populaire pour les ordinateurs Windows a subi au cours de la dernière décennie.a, et a assuré qu’il marquera une “nouvelle génération” pour le logiciel historique.

“Je l’utilise moi-même depuis quelques mois et je suis extrêmement enthousiasmé par la nouvelle génération de Windows», A déclaré le directeur général de la société lors de l’ouverture de la conférence annuelle des développeurs Build, organisée numériquement en raison de la pandémie de covid-19.

“Notre promesse est la suivante: nous créerons plus d’opportunités pour tous les développeurs Windows et nous ouvrirons les portes aux créateurs qui recherchent la plate-forme la plus récente, la plus ouverte et la plus innovante pour créer, distribuer et monétiser leurs applications », a souligné Nadella.

UTILISÉ PAR 1.300 MILLIONS DE PERSONNES

La version actuelle du système d’exploitation, Windows 10, a été lancé en 2015 et est utilisé régulièrement par plus de 1300 millions de personnes dans le monde, selon les données de l’entreprise elle-même.

Une des options qui a gagné en force ces dernières semaines parmi la presse spécialisée et qui irait dans le sens des propos de Nadella est que le nouveau Windows inclut un magasin d’applications virtuel ouvert à tous les développeurs, ce qui autoriserait même les plates-formes de commerce électronique dans les applications, ce qui ne se produit pas aujourd’hui.

Malgré l’agitation provoquée par la référence au nouveau Windows, La majeure partie de Build ce mardi était consacrée aux autres produits de l’entrepriseen mettant l’accent sur de nouveaux services pour sa populaire plateforme de cloud computing Azure, y compris un détecteur d’anomalies basé sur l’intelligence artificielle et un fabricant de robots informatiques.

AZURE DÉTECTE DÉJÀ DES ANOMALIES DANS LES DONNÉES

Azure Metrics Advisor est un nouveau service qui exploite les données de séries chronologiques et utilise des techniques d’apprentissage automatique pour trouver des anomalies dans les processus, les produits ou les mesures commerciales surveillés par des capteurs.

Ainsi, par exemple, une entreprise peut l’utiliser pour suivre le nombre de visiteurs sur sa page de vente sur Internet et recevoir des alertes automatiques lorsque certaines des données sont très différentes de la dynamique habituelle: soit parce qu’elle dégringole, soit parce qu’elle s’envole. Pour non raison apparente.

En parallèle, Azure Bot Service permettra aux développeurs de logiciels de créer des robots informatiques sophistiqués, connus sous le nom de bots, auxquels ils peuvent ajouter des capacités vocales et des opérations téléphoniques, ainsi que les tester, les déboguer et les publier sur plusieurs canaux avec un minimum de changements de code.

À LA CHASSE D’AWS

Avec une part de marché de 20%, selon les données les plus récentes du portail spécialisé Statista, Microsoft Azure est la deuxième plus grande plateforme de cloud computing, juste derrière Amazon Web Services (AWS) et loin derrière la troisième de la liste. Google Cloud.

Le cloud computing, parfois désigné par son nom en anglais, «cloud», est devenu un segment clé d’avenir pour les principales entreprises technologiques, tandis que son adoption dans d’autres secteurs se développe à un rythme très rapide. Élevé, surtout depuis l’émergence de la pandémie de covid-19 et de l’augmentation du télétravail.

La firme de Redmond (État de Washington, USA) a également révélé de nouvelles fonctionnalités dans son programme de travail à distance et de visioconférence, Teams, notamment l’ouverture d’une partie de son code informatique afin que les applications développées pour Teams fonctionnent à la fois sur Windows et sur Mac, iOS, Android. , Linux et le Web.