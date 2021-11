Microsoft propose sa propre vision du métaverse avec l’introduction de Mesh for Teams

Une fonctionnalité de Mesh for Teams permet aux utilisateurs de rejoindre des réunions en tant qu’avatars personnalisés d’eux-mêmes, illustrés ici avec les participants à la caméra. (Microsoft Image)

Microsoft a présenté mardi sa dernière vision d’un monde du travail post-COVID, abordant un mot à la mode qui est devenu de plus en plus important ces dernières semaines : le métaverse.

Lors de sa conférence virtuelle Ignite 2021 mardi matin, la société a annoncé un nouveau produit appelé Mesh for Teams, qui permet aux travailleurs de prendre la forme d’avatars et de naviguer dans des environnements de travail virtuels.

Il combine des « expériences holographiques partagées » avec des outils de communication existants tels que des réunions virtuelles, des discussions et des documents partagés, a déclaré Microsoft. Le logiciel, qui peut être utilisé avec un smartphone, un ordinateur portable ou un appareil de réalité virtuelle, est basé sur la technologie Mesh existante de Microsoft, que la société a présentée pour la première fois plus tôt cette année.

Les réunions debout quotidiennes d’une équipe peuvent être organisées dans un espace virtuel Mesh for Teams qui comprend un tableau blanc interactif, des tâches codées par couleur ou des images de clients. Des prototypes de produits pourraient même être disposés sur une table virtuelle.

Les collègues interagissent et communiquent via leurs avatars dans Mesh for Teams. (Microsoft Image)

Microsoft a également annoncé la préversion publique de Dynamics 365 Connected Spaces, qui fournit des données sur la façon dont les gens interagissent avec les étages d’usine, les espaces de vente au détail et d’autres paramètres de travail physiques. Auparavant connu sous le nom de Dynamics 365 Connected Store, Connected Spaces aide les entreprises à collecter des données à partir de l’activité observée dans un espace physique donné, à générer des informations à partir de ces données à l’aide de modèles basés sur l’IA, puis à répondre aux tendances et aux modèles.

Les deux technologies sont des exemples du métaverse, qui a longtemps été considéré comme une prochaine itération possible du Web.

Les annonces de Microsoft interviennent moins d’une semaine après que Facebook a annoncé qu’il transformerait son entreprise en une nouvelle organisation mère connue sous le nom de Meta et élargirait son champ d’action au-delà des médias sociaux pour développer des expériences liées au métaverse.

Le métavers, jusqu’à récemment l’étoffe de la science-fiction, est encore un concept flou. De manière générale, il s’agit d’un environnement virtuel illimité et interactif, souvent imaginé en 3D, où les humains prennent la forme d’avatars.

Un espace virtuel interactif pour la collaboration dans Mesh for Teams. (Microsoft Image)

Le terme a été introduit pour la première fois dans le roman de science-fiction de Neal Stephenson en 1992, « Snow Crash », et le concept est apparu dans d’autres livres et films, notamment « Ready Player One » et « The Matrix ». En fait, les premiers prototypes du métaverse incluent des jeux en ligne multijoueurs comme Fortnite, Grand Theft Auto, Roblox et World of Warcraft.

Le métaverse comme « un monde numérique persistant qui est connecté à de nombreux aspects du monde physique, y compris les personnes, les lieux et les choses », a écrit Frank X. Shaw, vice-président des communications de Microsoft dans un article de blog.

En d’autres termes, il s’agit d’une nouvelle vision d’Internet qui utilise la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la technologie existante pour créer de nouvelles façons immersives permettant aux humains d’interagir entre eux ainsi qu’avec le monde physique.

Microsoft a déclaré, par exemple, que son logiciel cloud est désormais capable de se connecter aux appareils physiques de l’Internet des objets (IoT) d’une manière qui crée un « jumeau numérique » de l’appareil dans un monde virtuel. Les modifications apportées à l’appareil virtuel dans le cloud – ou, si vous préférez, au métaverse – correspondent aux modifications apportées à l’appareil physique réel. De cette façon, un groupe d’ingénieurs dispersés à travers le monde pourrait se rencontrer dans un espace virtuel et résoudre un problème avec un équipement d’usine.

Shaw a écrit que le métaverse équivaut à « à la fois un nouveau média et un type d’application ».

« Le métaverse permet des expériences partagées à la fois dans les mondes physique et numérique », a-t-il écrit, ajoutant que, alors que les entreprises continuent de s’appuyer sur des logiciels dans un monde post-COVID, « le métaverse peut aider les gens à se rencontrer dans un environnement numérique, à rendre les réunions plus à l’aise avec l’utilisation des avatars et facilite la collaboration créative du monde entier.

Microsoft étend les applications basées sur le cloud, notamment Teams et Dynamics 365, car son activité cloud continue d’alimenter les résultats de l’entreprise. Les revenus de Microsoft Cloud, auparavant connu sous le nom de Commercial Cloud, ont augmenté de 36% pour atteindre 20,7 milliards de dollars au cours du dernier trimestre, dépassant les 20 milliards de dollars en un trimestre pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a décrit les annonces d’Ignite d’aujourd’hui comme « le prochain chapitre du cloud Microsoft, et comment nous le construisons pour l’ère à venir ».

Un lobby virtuel dans Mesh for Teams. (Image Microsoft)

L’adhésion de Microsoft et de Facebook au concept de métaverse représente une avancée majeure vers une nouvelle façon d’interagir avec la technologie et les autres humains.

Ces efforts sont aussi peu surprenants que la pandémie de COVID-19 entame sa deuxième année. La pandémie a donné un coup de fouet au développement de logiciels de collaboration et à l’adoption par les entreprises des technologies cloud, car elle a obligé la plupart des travailleurs du savoir à se mettre en quarantaine et à travailler à distance. Il s’agissait du plus grand changement dans la façon dont le travail est effectué depuis l’avènement du PC.

Néanmoins, en supposant que le concept de métaverse continue de gagner du terrain, il faudra du temps pour développer son infrastructure, y compris de nouveaux capteurs de caméra dans les ordinateurs portables et les smartphones, ainsi que pour adapter les médias sociaux du Web, le commerce électronique et d’autres services au nouveau support. The Information a spéculé la semaine dernière que le métaverse pourrait valoir 82 milliards de dollars d’ici 2025.

Pourtant, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré la semaine dernière qu’il avait l’intention que le métaverse atteigne à terme un milliard de personnes et génère « des centaines de milliards de dollars de commerce numérique par jour ».

En attendant, les dirigeants de Facebook et de Microsoft adoptent une sorte d’approche hybride, où les technologies de métaverse sont disponibles sous une forme ou une autre sur tous les appareils existants et comme une option qui augmente – au lieu de remplacer – les technologies d’aujourd’hui.

La division de réalité virtuelle Oculus de Facebook, rachetée en 2014, l’aidera sans doute à construire sa vision du métavers. Mais Microsoft dispose de nombreux atouts à appliquer à son développement de technologies métaverses, notamment des logiciels de productivité d’entreprise largement utilisés, l’infrastructure cloud Azure, les ordinateurs portables et tablettes Surface et le casque de réalité mixte HoloLens.

Microsoft se tourne vers le métavers comme solution potentielle à un problème post-pandémique épineux : alors que les bureaux commencent à rouvrir, de nombreux employés souhaitent continuer à travailler à distance au moins certains jours de la semaine. Dans le même temps, les entreprises essaient de préserver les avantages de l’interaction en face à face et de maintenir leur culture d’entreprise.

« La possibilité de travailler de n’importe où et de se connecter avec des collègues en ligne est géniale, mais les réunions à distance peuvent sembler impersonnelles et manquer de petits moments qui construisent des relations et des carrières », a déclaré Microsoft dans un article de blog sur Mesh for Microsoft Teams publié mardi.

Trop de réunions en ligne se sont révélées « maladroites et binaires » – avec la seule vue des collègues sous la forme d’une image statique ou d’une bulle contenant leurs initiales, a déclaré Microsoft.

Mesh for Teams devrait commencer à être déployé dans la première partie de l’année prochaine.