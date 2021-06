Microsoft proposera des appareils de streaming TV dédiés pour les jeux sur le cloud Xbox

in

Oliver Cragg / Autorité Android

TL;DR

Microsoft a annoncé qu’il proposera des appareils de streaming dédiés au cloud gaming. Cela permettra aux utilisateurs de jouer à des jeux Xbox sur leur téléviseur ou leur moniteur sans matériel supplémentaire.

Microsoft a apparemment connu beaucoup de succès avec son service Game Pass, et il propose même un service de jeu en nuage pour que vous puissiez jouer aux titres Xbox via votre PC, smartphone ou tablette.

Maintenant, la société de Redmond a annoncé qu’elle construisait ses propres appareils de streaming pour Xbox Cloud Gaming. Microsoft dit que cela vous permettra de diffuser des jeux Xbox sur votre téléviseur ou votre moniteur.

On ne sait pas à quoi s’attendre en termes de facteur de forme et de prix, mais nous supposons que cela pourrait prendre la forme d’un bâton de streaming semblable à quelque chose comme le bâton Amazon Fire TV.

Plus de couverture Xbox : Xbox Series X vs Series S – Quelle est la différence et laquelle devriez-vous acheter ?

Ce ne serait pas non plus la première fois que Microsoft se frotte à ce facteur de forme, car la société a apparemment annulé un soi-disant bâton de streaming Project Hobart en 2016. Cela devait être disponible pour 99 $ selon les rapports de l’époque. Vraisemblablement, les nouveaux appareils de streaming offriront également une prise en charge d’autres applications, telles que Netflix.

Microsoft a également annoncé qu’il travaillait avec les fabricants de téléviseurs pour « intégrer l’expérience Xbox » dans les téléviseurs intelligents. De cette façon, vous n’aurez besoin que d’un contrôleur pour lire les titres Xbox (probablement également via le streaming).

La société a également déclaré qu’elle en était aux “étapes finales” de la mise à jour de ses centres de données avec les consoles Xbox Series X. Cela devrait se traduire par des temps de chargement plus rapides, des visuels améliorés, etc.