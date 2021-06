Microsoft publie la première version d’aperçu de Windows 11, voici comment la télécharger maintenant • .

in

Suite à une série de fuites et de taquineries, Microsoft a levé le rideau sur Windows 11 la semaine dernière lors d’une conférence de presse virtuelle. Comme pour tout nouveau logiciel, la réaction a été mitigée, mais personne n’avait encore mis la main sur le système d’exploitation. Cela a changé le lundi 28 juin, lorsque Microsoft a déployé la première version d’aperçu de Windows 11 (2200.51) pour Windows Insiders. Vous devrez être sur le canal de développement pour télécharger la version.

Nous vous guiderons à travers les étapes que vous devez suivre pour installer l’aperçu de Windows 11 ci-dessous, mais avant de faire quoi que ce soit, notez que la version est encore au début du développement, et il y a un tas de bogues qui pourraient avoir un impact significatif sur la façon dont vous interagissez avec votre appareil. Par conséquent, il serait probablement préférable d’éviter d’installer cette version sur des pilotes quotidiens, en particulier sur votre ordinateur de travail.

Assurez-vous également de vérifier et de voir si votre appareil est même compatible avec Windows 11 avant de continuer. Si vous n’avez pas testé la version de Windows avant la sortie de l’aperçu de Windows 11, vous devrez télécharger l’application PC Health Check de Microsoft et l’exécuter également sur votre appareil.

Ceci étant dit, voici les étapes à suivre pour installer le premier aperçu de Windows 11 :

Ouvrez le Paramètres application et dirigez-vous vers Mise à jour et sécurité. Cliquer sur Programme Windows Insider en bas du menu. Cliquer sur Commencer et choisissez le compte Microsoft que vous souhaitez lier. Choisir Canal de développement dans la liste lorsqu’on lui a demandé de choisir vos paramètres Insider. Redémarrez votre ordinateur pour rechercher de nouvelles versions d’Insider.

Il ne s’agit pas d’une version complète du système d’exploitation, mais elle inclut certaines des nouvelles fonctionnalités et améliorations les plus importantes que Microsoft a révélées lors de son événement la semaine dernière.

Tout d’abord, la barre des tâches centrée et le menu Démarrer repensé se trouvent dans cet aperçu, afin que nous puissions tous avoir une idée de l’interface utilisateur mise à jour avant le lancement public. Parmi les autres fonctionnalités notables de la construction, citons un gestionnaire de fichiers mis à jour, un tiroir de widgets, des groupes de capture et des mises en page de capture pour un multitâche amélioré. Il existe également une application Paramètres repensée, de nouveaux thèmes, de nouveaux sons et des coins arrondis à gogo.

Il y a également plusieurs absences importantes dans cette version, y compris l’intégration directe de Microsoft Team et la possibilité de télécharger des applications Android sur Windows 11. Ces fonctionnalités seront prêtes dans les futures versions préliminaires, mais ne vous attendez pas à voir l’une ou l’autre dans le Première version.

Sans surprise, de nombreux bogues sont présents dans la première version d’aperçu publiée publiquement, y compris la barre des tâches qui n’est pas affichée sur plusieurs moniteurs, l’application Paramètres ne se lance pas sur un appareil avec plusieurs comptes d’utilisateurs, le paramètre “Mode d’alimentation” ne s’affiche pas sur la page Alimentation et batterie, l’impossibilité de saisir du texte lors de l’utilisation de la recherche à partir du début ou de la barre des tâches, les widgets en cours de recadrage, etc. Vous pouvez consulter une liste complète des problèmes connus au bas de cet article de blog.

