Microsoft publie un aperçu des applications Android sur Windows 11 via un partenariat Amazon

L’aperçu d’Amazon Appstore sur Windows 11. (Microsoft Photo)

Microsoft publie un aperçu des applications Android fonctionnant sous Windows 11 à partir d’aujourd’hui. C’est une première pour Windows, rendue possible par un partenariat Microsoft Amazon et Intel.

L’aperçu est déployé dans le Microsoft Store pour les utilisateurs de Windows 11 dans le canal bêta du programme Windows Insider, en commençant par une « expérience organisée » d’environ 50 applications. La société a annoncé qu’elle publierait des applications supplémentaires via les mises à jour du programme Windows Insider dans les mois à venir.

Il est activé par un nouveau sous-système Windows pour Android, un composant au-dessus de Windows 11 qui permet à l’Amazon Appstore et aux applications Android de s’exécuter sur le système d’exploitation du PC, selon un article de blog de Microsoft.

Voici comment l’entreprise décrit l’expérience :

L’exécution d’applications et de jeux Android sur Windows 11 vous semblera familière, sans effort et intégrée, comme vous vous en doutez. Vous pouvez facilement exécuter ces applications côte à côte à l’aide de la nouvelle fonctionnalité Snap Layouts, les épingler à votre menu Démarrer ou à votre barre des tâches et interagir avec elles via la souris, le toucher ou la saisie au stylet. Les applications Android sont également intégrées dans les vues Alt + Tab et Tâches pour vous aider à passer rapidement d’une application à l’autre. Vous pouvez voir les notifications des notifications d’applications Android dans le Centre de maintenance ou partager votre presse-papiers entre une application Windows et une application Android. Nous avons construit l’expérience avec l’accessibilité à l’esprit ; de nombreux paramètres d’accessibilité Windows s’appliquent aux applications Android et nous travaillons avec Amazon pour apporter plus d’améliorations.