Microsoft publie un correctif pour le bogue Exchange Y2K22 qui fermait les e-mails de l’entreprise

Si vous vous êtes réveillé le 1er janvier 2022 et avez constaté que la boîte de réception de votre courrier électronique professionnel était anormalement vide, vous n’êtes pas seul. Microsoft a sonné le Nouvel An avec un bogue qui empêche les serveurs Exchange d’envoyer des e-mails, mais heureusement, un correctif a depuis été publié, comme détaillé dans un rapport de Bleeping Computer.

« Le problème est lié à un échec de vérification de la date avec le changement de nouvelle année »

« Le problème est lié à un échec de la vérification de la date avec le changement de nouvelle année et n’est pas une défaillance du moteur AV lui-même », explique Microsoft dans un article sur son forum Tech Community. « La vérification de version effectuée par rapport au fichier de signature provoque le blocage du moteur de logiciels malveillants, ce qui entraîne le blocage des messages dans les files d’attente de transport. »

Microsoft décrit la solution au problème dans son article, obligeant les administrateurs à implémenter le correctif manuellement ou à appliquer un script automatisé. Le message contient également une FAQ détaillée, notant que la solution « prendra un certain temps » à mettre en œuvre pour les administrateurs. Et selon le nombre d’e-mails bloqués dans la file d’attente, les messages peuvent mettre un certain temps à atterrir dans les boîtes de réception de leurs destinataires.

Les problèmes ont commencé à surgir à minuit le 1er janvier, avec un administrateur Exchange sur Reddit attirant l’attention sur le problème. Comme expliqué par Bleeping Computer, les administrateurs ont commencé à remarquer des messages d’erreur dans le journal des événements du serveur Exchange, tels que « L’initialisation du processus d’analyse FIP-FS a échoué. Erreur : 0x8004005. Détails de l’erreur : Erreur non spécifiée » ou « Code d’erreur : 0x80004005. Description de l’erreur : impossible de convertir « 220100001 » en long. »

Les administrateurs ont été contraints de proposer des solutions alternatives pendant le temps qu’il a fallu à Microsoft pour résoudre le problème, mais maintenant que la société a publié un correctif officiel, il semble que la crise Y2K22 soit terminée.