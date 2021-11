Microsoft publie une lettre de 1999 sur une tentative d’achat de Nintendo

Image : Inconnu

Il y a plus de 20 ans, alors que Microsoft se préparait à sortir la Xbox originale, certains membres de l’entreprise craignaient de ne pas avoir assez de jeux pour accompagner la console au lancement. Alors quelqu’un a eu la brillante idée d’aller essayer d’acheter Nintendo. Problème résolu.

Le seul hic, c’est que Nintendo, comme nous l’avons appris plus tôt cette année, « s’est moqué du cul ». Kevin Bachus, ancien directeur des relations tiers de Microsoft pour Xbox, a résumé la réunion :

Steve [Ballmer, Microsoft’s former CEO] nous a fait aller rencontrer Nintendo pour voir s’ils envisageraient d’être acquis. Ils se sont juste moqués de leur cul. Comme, imaginez une heure où quelqu’un se moque de vous. C’est un peu ainsi que s’est déroulée cette réunion.

Impitoyable. De toute façon! Tout est de l’eau sous les ponts en 2021, et dans l’esprit de regarder en arrière, Microsoft a utilisé son site commémoratif du 20e anniversaire pour publier des preuves primaires de la tentative d’achat, avec la publication (partielle) de cette lettre de 1999 du vice-président Rick Thompson à Nintendo of America.

Il est légèrement gâché par l’énorme texte éclaboussé au milieu, mais nous pouvons lire suffisamment sur les bords pour obtenir le ton. « Je comprends les inquiétudes de M. Takeda » est certainement un euphémisme étant donné la réaction ultime de Nintendo, et Microsoft propose d’aider « faire de Dolphin le meilleur jeu vidéo [console]” est intéressant, et pas aussi absurde qu’il n’y paraît puisque la Xbox originale et la GameCube (Dolphin était son nom de code) allaient être des expériences très différentes.

Nous pouvons également voir en bas les deux personnes que Microsoft rencontrerait ; Le président de longue date de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, et la légende du matériel Genyo Takeda. Je ne sais pas si ces deux-là étaient présents quand on se moquait des culs, mais je veux croire que Yamauchi l’était, étouffant un rire dans le coin comme un vrai homme d’État.

Si vous voulez essayer de parcourir les sections rédigées, voici l’image telle que Microsoft l’a partagée :

Image : Microsoft