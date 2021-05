Microsoft publie une mise à jour pour Windows 10 qui corrige une erreur de fuite de mémoire et se bloque dans l’application Votre téléphone | La technologie

Enfin, Microsoft résout le problème de la mémoire RAM et également un bug avec l’application Your Phone dans Windows 10.

Microsoft a commencé à tester ses versions pour les initiés une nouvelle mise à jour cumulative pour Windows 10 qui résout une série de problèmes liés à la fuite de mémoire RAM dans le système d’exploitation qui a affecté les performances de notre ordinateur, et qui inclut également une solution à un problème avec l’application Votre téléphone.

En ce qui concerne la problème de fuite de mémoire, Les utilisateurs de Windows 10 ont découvert une erreur dans le processus ctfmon.exe où le bloc de RAM occupé par une application n’était pas libéré lors de la fermeture. Comme vous le savez bien, l’exécution d’une application prend un bloc temporaire de RAM, mais avec cette erreur, elle n’a pas été libérée après utilisation, ralentissant l’ordinateur et affectant ses performances.

Il est déjà réglé dans le Construire 19043.1023 qui pour l’instant est de tester dans les canaux de prévisualisation une arrivée imminente à la version stable de Windows 10.

En ce qui concerne les problèmes liés à l’application Votre téléphone, il a récemment été mis à jour avec la prise en charge de «l’application téléphonique». Cette fonction nous permet d’exécuter en toute sécurité des applications Android sur notre ordinateur, en les faisant se comporter comme s’il s’agissait d’applications Windows 10.

Lorsque les applications Android sont transmises à Windows 10, elles ont leur propre fenêtre, une intégration dans le centre de notification, et nous pouvons les épingler sur la barre des tâches. Mais le problème est là, est qu’il n’était plus possible de lancer des applications épinglées à la barre des tâches après l’une des dernières mises à jour du système d’exploitation.

Donc, avec cette mise à jour cumulative, cet échec est également résolu, avec lequel les applications que nous avions ancrées dans la barre des tâches peuvent maintenant être rouvertes.

Comme vous pouvez le constater, ce sont des bugs qui justifient l’arrivée de cette mise à jour cumulative qui pourrait être disponible sur le canal stable au cours des prochains jours.