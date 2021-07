Microsoft ramène son assistant trombone Clippy, mais sous forme d’emoji 3D

Les nouveaux emojis commenceraient à faire leur apparition sur les produits Microsoft 365 dans les prochains mois.

Microsoft Office: Le trombone utile de Microsoft Office, Clippy, revient dans un tout nouvel avatar – en tant qu’emoji ! C’est vrai, le personnage de trombone qui donnait des conseils utiles sur les produits Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint, vous l’appelez – va maintenant remplacer les emoji de trombone plats et ennuyeux proposés par Microsoft sur Windows, Office, Teams et autres applications sous l’égide de Microsoft 365. Redmond a mené une campagne de likes Twitter et Instagram réussie pour Clippy, et a maintenant été inclus dans une mise à jour plus importante qui réorganiserait 1 800 emojis et leur donnerait une conception 3D dans Microsoft 365.

La chose à propos de Cippy est qu’il ne s’agit pas seulement d’un emoji de conception 3D mis à jour. Clippy est probablement une source de nostalgie pour beaucoup, car c’était l’outil d’aide très jovial qui a fait son apparition lors des premières versions des applications Microsoft Office. Avec son corps en trombone, ses yeux pétillants et ses sourcils agités, il est devenu un « visage » familier et réconfortant pour les utilisateurs lorsqu’ils commençaient tout juste à travailler sur des ordinateurs et essayaient de se familiariser avec la technologie qui allait changer la façon dont les choses fonctionnaient. . C’est particulièrement nostalgique pour les Millennials et les générations Z plus âgées, et ce serait la raison pour laquelle la campagne de likes sur Twitter et Instagram a été un succès pour l’entreprise.

Les nouveaux emojis sont conçus de manière 3D pour ajouter plus de personnalité à la communication effectuée via eux – ils sont devenus une partie très essentielle de la communication maintenant car ils tentent quelque peu de compenser le manque d’indices de langage corporel dans la communication écrite. Ces emojis seraient également animés et auraient des couleurs vives et saturées pour incorporer un élément amusant dans l’espace de travail.

Redmond est d’avis que les emojis ne sont pas frivoles ou ornementaux, mais sont plutôt un outil de communication important qui est une extension de notre propre humanité.

