Microsoft rebaptise Xbox Game Pass pour PC et annonce de nouveaux titres pour le premier jour

Microsoft avait déjà proposé des abonnements Xbox Game Pass, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate.

Microsoft rebaptise le Xbox Game Pass pour PC en PC Game Pass. La société a fait cette annonce aux Game Awards 2021 via une vidéo mettant en vedette les rappeurs GaTa et Little Dicky.

Microsoft avait déjà proposé des abonnements Xbox Game Pass, Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass Ultimate. Le nouveau nom a abandonné la marque Xbox pour empêcher les joueurs de la confondre avec une offre uniquement pour la console Xbox. PC Game Pass obtiendra également un nouveau logo qui ne comporte que le symbole Xbox.

Lire aussi | Google confirme que les jeux Android arriveront sur les PC Windows en 2022 : Détails

Le compte officiel PC Game Pass sur Twitter a confirmé les changements dans un message. Le compte officiel a réitéré que le changement n’affectait aucune facette du service d’abonnement et n’était qu’une refonte cosmétique.

De plus, Microsoft a pris le temps d’annoncer les futures arrivées et les prochaines versions du premier jour sur la plate-forme. Certaines de ses sorties du premier jour incluent le jeu de tir coopératif multijoueur Redfall, le jeu d’horreur de survie STALKER 2 et le très attendu A Plague Tale: Requiem. La société a également annoncé quatre titres pour la plate-forme, dont Sniper Elite 5.

Notes de mise à jour vraiment super importantes qui changeront tout ce que vous avez déjà connu sur Game Pass #PCGamePass pic.twitter.com/rSq4FhtO7i – PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10 décembre 2021

Microsoft avait précédemment révélé 12 nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass en décembre. Cette liste présentait le très attendu Halo Infinite, qui a eu une sortie le premier jour jeudi. Les nouveaux arrivants signifient également que sept jeux feraient leurs adieux à la plate-forme le 15 décembre, a confirmé Microsoft. La société offre une remise de 20% sur ces jeux jusqu’à leur suppression du service d’abonnement, selon les rapports.

Dans un développement connexe qui a été une autre surprise, Google offrirait un abonnement gratuit de trois mois au PC Game Pass aux abonnés YouTube Premium, a rapporté 9to5Google.

Autant les énumérer maintenant qu’ils ne sont pas expurgés. Arrivera le premier jour (maintenant avec une orthographe correcte !)

⌨️ Sniper Elite 5

????️ Simulateur de pigeon

⌨️ Trek à Yomi

????️ Jeu non annoncé en provenance de Hugecalf Studios – PC Game Pass (@XboxGamePassPC) 10 décembre 2021

L’offre a déjà été déployée aux États-Unis, les abonnés YouTube Premium actifs recevant l’offre par e-mail. L’offre, cependant, est limitée aux nouveaux membres du Xbox Game Pass et nécessitera un compte Microsoft.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.