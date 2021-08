Microsoft reçoit un brevet pour un logiciel de création de jetons cryptographiques

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Microsoft reçoit un brevet américain pour créer un service de création de jetons cryptographiques.

Microsoft a reçu un brevet américain du US Patent Office, Uspto, pour un logiciel qui, selon lui, peut aider les utilisateurs à développer des applications Blockchain en rendre plus facile et plus efficace la création de jetons cryptographiques pour différents registres distribués.

Selon le brevet, la création et la gestion des tokens sont actuellement “difficiles et lourdes” en raison du manque de standardisation entre les différentes blockchains. Par conséquent, le brevet Microsoft décrit un système de registre distinct pour aider les utilisateurs à créer et à gérer des jetons sur différents réseaux.

Lors de la réception d’une demande d’un utilisateur, le système propose des modèles avec divers attributs et fonctions de contrôle. Ceux-ci dépendraient du type de jeton requis, qui représente, par exemple, un actif numérique ou physique. Une fois que l’utilisateur a sélectionné le modèle souhaité, le système crée le jeton sur les réseaux désignés.

De plus, le système fournit également une interface commune pour la gestion des tokens, afin que les développeurs n’aient pas à se soucier du code de jeton spécifique pour interagir avec eux.

De même, nous transcrivons littéralement l’une des parties du brevet de Microsoft :

« Des techniques sont fournies pour mettre en œuvre un service de jetons indépendant du grand livre. Selon un ensemble de modes de réalisation, un système informatique exécutant le service peut recevoir, d’un utilisateur, une demande de création d’un jeton dans un réseau de registres distribués. Le système informatique peut en outre fournir à l’utilisateur un ou plusieurs modèles de jetons, où chaque modèle correspond à un type d’actif physique ou numérique et définit un ensemble d’un ou plusieurs attributs et une ou plusieurs fonctions de contrôle associées au type. Le système informatique peut recevoir de l’utilisateur une sélection d’un modèle de jeton dans un ou plusieurs modèles de jeton et créer le jeton dans le réseau de registre distribué, où le jeton créé comprend l’ensemble d’un ou plusieurs attributs et une ou plusieurs fonctions de contrôle définies dans le modèle de jeton sélectionné ».

De même, Microsoft ne cesse de créer de nouvelles technologies, également créées pour l’écosystème crypto. Plus tôt ce mois-ci, nous avons signalé que la société cherchait à développer des mesures anti-piratage sur Ethereum en utilisant les recherches du géant chinois de l’Internet Alibaba et de l’Université Carnegie Mellon. Le nouveau système, baptisé “Argus”, fonctionnera sur une blockchain publique et permettra aux informateurs de piratage de rester anonymes. ou

En avril, Microsoft a annoncé une alliance avec Intel pour mettre en œuvre des solutions permettant aux utilisateurs de se protéger contre les logiciels malveillants utilisés pour le cryptojacking.

