Microsoft reçoit un brevet pour un service de gestion de jetons inter-chaînes ⋆ Crypto new media

Microsoft a obtenu un brevet pour un système qui permettra de créer et de gérer facilement des jetons. Le système permettra aux utilisateurs de concevoir les propriétés de leur jeton de désir sous forme de modèle.

L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) a accordé au géant de la technologie Microsoft un brevet lié à la blockchain pour les systèmes de création et de gestion de jetons inter-chaînes. Selon la société de technologie, le nouveau système permettra aux développeurs de créer et de gérer facilement leur crypto-monnaie.

Microsoft va rationaliser la gestion des jetons cryptographiques

Suite au document de l’USPTO, Microsoft a déposé le brevet en février 2019, mais il n’a été approuvé et accordé à la société que le 24 août 2021. Dans le brevet, la société a souligné qu’elle poursuivait des «services de jetons indépendants du grand livre» qui rendront création et gestion de jetons plus faciles pour les utilisateurs sur n’importe quel réseau blockchain souhaité.

Les supports disponibles pour créer et gérer des jetons sur différents réseaux de registres distribués sont « difficiles et encombrants », lit-on dans le brevet de la blockchain. Cependant, Microsoft prévoit un système qui peut simplifier le processus, permettant aux utilisateurs de prescrire les fonctions souhaitées pour leur jeton dans un format de modèle.

Comme proposé dans le document, le système en question présenterait aux utilisateurs un modèle avec divers attributs et fonctions de contrôle en fonction de l’entrée/de la demande qu’ils ont effectuée. Le système procédera à la création du jeton en fonction du modèle sélectionné. Il prévoira également des fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs de gérer leurs tokens.

Microsoft se lance dans l’espace crypto

Bien que la société de technologie ait précédemment déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’investir dans des crypto-monnaies comme Bitcoin, elle a lentement puisé dans l’espace crypto et blockchain, parfois via des partenariats. Récemment, l’équipe d’identité décentralisée de Microsoft a déployé un service d’authentification d’identité en ligne sur le réseau principal Bitcoin.

L’année dernière, la société s’était associée à ConsenSys pour lancer les suites de développement Ethereum sur le marché Azure. Cryptopolitan a également signalé que la société avait reçu un brevet pour un système qui récompensera les utilisateurs avec une crypto-monnaie pour l’exécution de tâches physiques.

