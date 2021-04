Microsoft réduit les revenus des jeux PC à 12%

Le géant du logiciel et de la technologie Microsoft propose désormais un accord de partage des revenus beaucoup plus compétitif pour les jeux sur son magasin.

Dans un article sur Xbox Wire, le patron de Xbox Game Studios, Matt Booty (photo), a révélé qu’à partir du 1er août, il ne prendrait qu’une part de 12% du gâteau, contre 30% auparavant. C’est conforme aux conditions de l’Epic Games Store, qui a fait ses débuts fin 2019.

Il s’agit de la dernière d’une longue offensive de charme que Microsoft a lancée à la communauté des jeux PC. Bien que son système d’exploitation Windows soit largement utilisé – et très populaire -, le Big M a toujours eu du mal à percer les joueurs sur PC. Avec l’avènement de la plateforme Windows universelle (UWP), Microsoft a tenté de courtiser ce public, en lançant des titres propriétaires simultanément sur PC et ses consoles Xbox, ainsi qu’en apportant son service d’abonnement Xbox Game Pass sur PC.

La nouvelle part des revenus de 88/12 pour cent exerce une pression accrue sur des plates-formes comme Steam et GOG, qui utilisent toujours l’ancienne norme de l’industrie de 70/30 pour cent. Valve a récemment fait l’objet d’un recours collectif alléguant avoir recours à des mesures anticoncurrentielles afin de maintenir sa réduction de 30 pour cent.

«Les développeurs de jeux sont au cœur de l’offre de grands jeux à nos joueurs, et nous voulons qu’ils réussissent sur nos plates-formes», a écrit Booty.

“Un partage des revenus clair et sans conditions signifie que les développeurs peuvent proposer plus de jeux à plus de joueurs et obtenir un plus grand succès commercial en le faisant.”

Booty a poursuivi: «Nous savons que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais sur la base de la réponse des joueurs sur PC et des développeurs de jeux sur PC, nous pensons que nous allons dans la bonne direction pour cette communauté avec les investissements que nous avons. faire. Nous n’avons jamais été en meilleure position en tant qu’organisation pour offrir aux joueurs PC, avec Xbox Game Studios et Bethesda développant du contenu pour PC et Xbox, les équipes Windows et DirectX créant des technologies qui autonomisent les développeurs et fournissent aux joueurs PC des fonctionnalités qui prennent spécifiquement avantage du matériel PC, Xbox Game Pass pour PC avec des jeux pour tous les types de joueurs PC avec les jeux Xbox Game Studio à venir dès le premier jour, et l’évolution continue de l’application Xbox et de la Xbox Game Bar. Nous continuerons à écouter la communauté pour nous assurer que nous tenons nos promesses et que nous respectons la façon dont les joueurs choisissent de jouer. “

