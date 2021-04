Microsoft refroidit ses serveurs en les immergeant dans un liquide bouillant

04/07/2021 à 09:36 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Le pire ennemi des serveurs et des centres de données que les entreprises mettent à notre disposition pour de nombreux services que nous utilisons est la température. Pour faire fonctionner les serveurs Microsoft, vous avez besoin de beaucoup d’espace, et surtout d’une bonne méthode de refroidissement, car comme vous le savez, ce sont des systèmes qui restent en fonctionnement pratiquement 24h / 24 et 7j / 7. Apparemment, l’entreprise étudie depuis un certain temps une nouvelle méthode de refroidissement, qui serait la clé de ses centres de données. C’est une méthode qui peut prêter à confusion. On parle de immerger ces serveurs dans un liquide bouillant qui sert de liquide de refroidissement.

Comme ils le commentent dans une entrée dans le blog officiel de Microsoft, ce liquide refroidirait de manière beaucoup plus efficace que par voie aérienne. Nous parlons d’un liquide inoffensif pour les composants internes du serveur et qui refroidit mieux les systèmes que par l’air lui-même. Cependant, le fait qu’il soit à des températures élevées peut peut-être en confondre plus d’un. Ce liquide absorbe la chaleur des composants, provoquant le refroidissement du système. Dans un système biphasé, ce liquide bout, ce qui fait que la vapeur qui en émane se transforme en liquide après avoir atteint un condenseur. De cette façon, nous obtenons un circuit fermé à température constante.

Ce liquide est fabriqué par 3M et quand il bout, il est à une température de 90 degrés Celsius. L’expérience se déroule sur l’un des serveurs Azure à Washington. Si Microsoft est satisfait des résultats, cette méthode pourrait atteindre plus de systèmes. Selon les tests, ce liquide réduirait la consommation d’énergie entre 5% et 15%. Par curiosité, cette méthode est souvent utilisée dans les systèmes d’extraction de crypto-monnaie dédiés. Microsoft l’a rattrapé et a commencé l’étude.