Microsoft rejoint également le Metaverse et annonce des avatars 3D, des environnements virtuels dans Teams et la conversion de jeux en réalité virtuelle | Industrie

Le métaverse a une nouvelle « planète » sur laquelle se tenir. Microsoft annonce également son engagement envers les métaverses et précise qu’il en a déjà plusieurs en place.

On dirait que Faceb… désolé, But, vous aurez de la concurrence dans votre idée futuriste de Métavers. Microsoft aujourd’hui souscrit publiquement à cette nouvelle technologie. Bien qu’étant justes, ils sont arrivés en premier, et pendant des années, ils ont plusieurs mini-métavers en cours.

Facebook a surpris tout le monde la semaine dernière, en changeant son nom en Meta, et en annonçant que transformera vos réseaux sociaux en un seul et grand métaverse qui intègre tout.

Cet après-midi, Microsoft devient un concurrent direct, annonçant que veut également faire de Teams un métavers:

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un métaverse ?

Un métavers est le monde réel, avec une couche de réalité augmentée ou virtuelle au-dessus.

Vous pouvez vous promener dans les rues de votre ville et voir le trafic ennuyeux de toujours, mais si vous entrez dans le métavers, une couche de réalité augmentée peut faire voler des dirigeables dans le ciel.

Ou qu’un magasin virtuel Amazon devant l’arbre sur lequel vous vous êtes tenu, vous vend le dernier jeu vidéo qui est sorti, ou la bouteille de détergent dont vous avez besoin.

est métavers augmenté nécessite des lunettes de réalité augmentée comme celles déjà présentées avec Ray-Ban, ou un téléphone portable. Avec ce dernier, c’est beaucoup plus limité, car le métaverse ne sera que dans un petit écran.

Il y a aussi le métaverse virtuel, qui nécessite des lunettes de réalité virtuelle telles que l’Oculus Quest 2, ou les lunettes HoloLens de Microsoft ou Windows Mixed Reality, telles que la HP Reverb G2, également avec la participation de Microsoft.

Visionneuse de réalité virtuelle avec deux commandes tactiles qui ne nécessite pas l’utilisation d’un mobile comme écran ou d’un ordinateur de jeu puissant pour jouer à des jeux vidéo en réalité virtuelle ou utiliser des applications compatibles.

Dans le métaverse virtuel, vous n’êtes pas limité par le monde réel. Vous pouvez organiser une réunion d’affaires au sommet de l’Everest ou partir avec votre famille pour une visite touristique de Pompéi, quelques instants avant qu’elle ne soit ensevelie par le volcan.

Pourquoi les géants de la technologie sont-ils si friands de métavers ? Parce que cette couche augmentée ou virtuelle sur le monde réel, il est économiquement inexploité. Et monétiser ces nouveaux mondes augmentés peut rapporter des milliards de dollars.

Facebook veut transformer ses réseaux sociaux en métavers où les gens non seulement discutent ou téléchargent des vidéos et des photos, mais peut réaliser toutes sortes d’activités avec la réalité virtuelle, ou en pleine rue avec la réalité augmentée.

Et maintenant Microsoft annonce fondamentalement la même chose. En fait, il le développe depuis des années à l’aide de ses lunettes de réalité mixte HoloLens ou de ses lunettes de réalité virtuelle Windows Mixed Reality.

Le Surface Laptop Go est l’ordinateur portable le plus léger de Microsoft, idéal pour le télétravail et les études. Avec des améliorations de l’appareil photo pour les appels vidéo, un clavier complet, une mise sous tension instantanée, une charge rapide et une autonomie d’une journée.

Vous devez comprendre que les métavers, en tant que concept, ne sont pas nouveaux. Les jeux et plates-formes du monde ouvert où nous jouons un personnage et menons des activités dans ce monde sont des métavers : de World of Warcraft à Fortnite ou Second Life. Mais ce sont des métavers dans un écran 2D.

Ce que Meta et Microsoft veulent faire, c’est un métavers où nous entrons à l’intérieur, grâce à la réalité augmentée ou virtuelle.

Et nous verrons tout en 3D et en taille réelle, pas à la taille d’un écran. Si vous êtes devant la Statue de la Liberté virtuelle, vous la verrez à des dizaines de mètres de haut, et vous devrez lever la tête pour la voir dans son intégralité, comme dans le monde réel.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, l’a expliqué aujourd’hui dans Bloomberg : « Nous sommes absolument concentrés sur le jeu pour le métavers avec Xbox. Si vous prenez Halo comme un jeu, c’est un métavers. Minecraft est un métavers, tout comme Microsoft. Flight Simulator Dans un sens, il s’agit de 2D aujourd’hui, et la question est de savoir si vous pouvez intégrer cela dans un monde entièrement en 3D, et nous prévoyons absolument de le faire. «

Satya Nadella semble avoir oublié que Minecraft et Microsoft Flight Simulator (analyse technique) sont déjà des métavers complets en 3D, car ils ont un support de réalité virtuelle, et vous pouvez vous immerger à l’intérieur :

Mais il doit être clair que le concept de métaverse en 2021 ne repose pas sur des expériences individuelles, mais sur de véritables univers partagés par des millions de personnes, qui interagissent les uns avec les autres au sein de ce monde augmenté.

C’est ce que Microsoft va faire avec Teams. Aujourd’hui, il a annoncé qu’au premier semestre 2022, il recevra avatars 3D complets, et environnements virtuels via la plateforme Mesh.

Si vous n’avez pas envie d’apparaître devant la caméra parce que vous avez un mauvais visage ou que vous ne portez pas les bons vêtements, peut être remplacé par votre avatar 3D complet, que vous avez précédemment créé.

Utilisant l’intelligence artificielle, en fonction de ce que vous dites et du ton de votre voix, cet avatar fera des gestes du visage et du corps.

Vous pouvez également autoriser l’avatar à cloner vos gestes, comme lever le bras pour voter.

Cette version de base du métaverse ne nécessite aucune sorte de lunettes.

Avec une réalité mixte ou des lunettes virtuelles comme HoloLens, les entreprises pourront créer leurs propres environnements virtuels pour que les employés puissent se détendre sans avoir à montrer le mur de leur maison ou à être assis tout le temps. Ils pourront se déplacer dans l’environnement virtuel et utiliser des objets virtuels, faire des présentations et des choses qui ne peuvent pas être faites lors d’un appel vidéo :

D’abord Meta, et maintenant Microsoft. Il ne faudra pas longtemps à Apple pour rejoindre le groupe.

Le métaverse est déjà bien plus qu’une idée fantaisiste de Zuckerberg. Vous devez commencer à le prendre très au sérieux.

Combien de temps Google mettra-t-il à franchir le pas ?