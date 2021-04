Microsoft rejoint Epic et réduit la commission du Windows Store de 30 à 12% | Industrie

Microsoft a annoncé qu’il réduisait la commission qu’il facturait aux développeurs pour vendre leurs jeux et applications sur son magasin, ce qui mettait plus de pression sur Valve et Steam.

La guerre des commissions sur le marché du jeu vidéoOui, c’est loin d’être fini. Depuis qu’Epic a ouvert son Epic Games Store, ne chargeant que une commission de 12% aux développeurs, Microsoft a montré son soutien à cette initiative. Beaucoup ont exigé qu’il fasse de même, et le voici.

Microsoft a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que rréduire la commission du Windows Store, qui s’appelle désormais Microsoft Store, de 30 à 12%, identique à Epic Games Store.

Il est un défi clair pour Valve et son magasin Steam, Que charge-t-il 30% de commission, considéré comme abusif par les petits développeurs, qui vendent peu et voient comment 1 euro sur 3 est pris par Valve, et par les entreprises qui développent des jeux en tant que service où même les micropaiements ont une commission de 30%.

La commission standard de Steam est de 30%, mais il y a quelques mois, il a décidé de la baisser à 25% pour les jeux qui ont levé plus de 10 millions de dollars, et 20% s’ils en gagnent plus de 50 millions. Mesure critiquée par les développeurs indépendants, comme les jeux plus riche ce sont eux qui paient le moins de commission, alors que ce devrait être l’inverse, selon eux.

Valve soutient que votre plateforme Steam n’est pas qu’un magasin de jeux. Il offre le jeu en ligne, le chat, les forums, le streaming, le jeu à distance coopératif, la communauté, les outils de mod et de nombreuses autres fonctionnalités et outils.

Avec une commission de seulement 12%, Epic et Microsoft espèrent attirer plus de développeurs dans leur magasin, mais les joueurs ont du mal à quitter Steam. Non seulement parce qu’ils préfèrent avoir les jeux sur une seule plate-forme, mais à cause des services supplémentaires susmentionnés qui ne sont pas dans les autres magasins.

Dans le cas de Microsoft, votre Microsoft Store n’a pas une bonne réputation auprès des joueurs car il est très peu personnalisable (par exemple, il vous cache les dossiers d’installation et il est difficile de savoir où se trouvent les jeux), et l’API UWP pour développer des jeux n’est pas du goût de tout le monde. Certains titres nécessitent Windows 10, mais certains joueurs utilisent toujours Windows 7 et 8.

Dans la déclaration, Microsoft annonce également une refonte complète du Windows Store, avec plus de possibilités pour les développeurs de télécharger leurs applications même à partir du navigateur, ou de vendre dans des jeux. De plus, il intégrera également des améliorations qu’il annoncera dans les mois à venir.

Précisez que ceci la réduction de commission de 30 à 12% s’applique uniquement aux jeux PC, pas ceux de la Xbox. Sur la console, cette commission de 30% continuera d’être maintenue, ce que Sony et Nintendo appliquent également. Il est considéré comme un marché différent, car les entreprises investissent beaucoup d’argent dans le développement des consoles et les vendent presque au prix de revient (ou moins), et donc les commissions sont plus élevées.