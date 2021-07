Microsoft rejoint la mode des « gadgets portables » avec son nouveau Band

Pour Carlos Fernández de Lara

(CNNMexico) – S’il manquait une entreprise pour confirmer que la technologie portable est tout sauf une mode, c’était bien Microsoft.

La société à l’origine du système d’exploitation informatique le plus utilisé au monde, Windows, a annoncé la sortie de Band, un bracelet intelligent capable de mesurer les performances physiques de l’utilisateur.

« Microsoft Band est un moniteur cardiaque de pointe qui fournit des informations détaillées et précises sur les calories brûlées, la qualité du sommeil et les performances. Avec l’ajout de l’intégration de l’assistant personnel Cortana dans Windows 8.1. De plus, le groupe offre un accès gratuit au contenu Web et aux notifications les plus pertinents, que vous soyez au bureau ou à la salle de sport », a déclaré Thomas Kohnstamm sur le blog officiel de Microsoft.

Le nouveau portable de Microsoft est visuellement similaire aux produits d’entreprises telles que Jawbone, Fitbit, Misfit, Sony ou LG.

Cependant, la société de Redmond a intégré plus de matériel dans le groupe que la plupart des bracelets intelligents actuellement sur le marché.

Le bracelet est doté d’un écran tactile TFT couleur de 0,43 x 1,30 pouces, de 64 Mo de mémoire interne, d’un processeur ARM Cortex M4 et de six capteurs principaux : GPS, moniteur de fréquence cardiaque, accéléromètre à trois axes, compteur UV et capteur de réponse électrodermique.

Le groupe intègre également un microphone, un moteur de vibration, une connectivité Bluetooth et une résistance à l’eau (non submersible, applicable uniquement en cas de pluie et d’éclaboussures momentanées). Bien que la fonction d’interaction vocale avec Cortana ne soit prise en charge que lorsque le bracelet est connecté à un smartphone Windows 8.1, Band est également compatible avec les appareils iOS et Android.

Le portable de Microsoft peut désormais être acheté via sa boutique en ligne et est au prix de 199 $.

Une nouvelle ère de la santé personnelle

Semblable à Apple avec HealthKit, l’entrée de Microsoft dans l’industrie des wearables va au-delà de la vente de bracelets intelligents. Avec Band, la société a également annoncé la sortie d’un logiciel de santé adaptatif multiplateforme connu sous le nom de Microsoft Health.

« Il existe un nouveau marché dynamique pour les appareils et les services qui nous donne accès à une mine d’informations sur notre nutrition, notre santé et notre forme physique. Nous voyons une opportunité de rassembler ces appareils et services pour combiner ces informations, les collecter et utiliser la puissance du cloud Microsoft pour transformer toutes ces données en quelque chose de plus précieux », a expliqué le vice-président de l’entreprise, Todd Holmdahl.

Microsoft ne plaisante pas. Health n’est pas une plate-forme qui ne fonctionnera que sur votre nouveau portable, mais elle fonctionnera également avec certaines des applications de fitness les plus courantes sur le marché comme UP by Jawbone, RunKeeper, Under Armour et MyFitnessPal. La nouvelle plateforme de santé est également disponible sous forme d’application pour iOS et Android.

Le logiciel fournira à l’utilisateur des informations telles que : des exercices plus efficaces ou avec des calories brûlées plus élevées selon la personne, des recommandations d’intensité et des délais d’exercice et des mesures de la qualité du sommeil.

Cependant, la société prévoit de combiner les informations avec ses outils d’analyse et de cloud computing pour amener Microsoft Health à un niveau d’intelligence artificielle que les appareils portables n’ont pas pu atteindre.

« Imaginez que vous vous êtes fixé un objectif de remise en forme et de perte de poids dans le cadre de votre routine d’exercice. En fonction de la façon dont vous vous entraînez et brûlez des calories par semaine, nous pourrons peut-être vous proposer un plan d’entraînement personnalisé. Au fur et à mesure que vous suivez cela planifier (ou si vous décidez de ne pas le faire), notre technologie s’adaptera pour vous offrir le meilleur plan de formation possible, tout comme le ferait un vrai entraîneur », a déclaré Zulfi Alam, directeur général des appareils personnels chez Microsoft.