Microsoft rejoint un groupe de l’industrie spatiale pour renforcer la cybersécurité

Une série d’images documente la construction d’une station au sol Azure Orbital au centre de données de Microsoft à Quincy, Wash. (Microsoft Azure via YouTube)

Microsoft rejoint le Space Information Sharing and Analysis Center en tant que membre fondateur, avec pour mission de renforcer la cybersécurité des actifs spatiaux critiques.

« En tant que premier fournisseur de services cloud hyperscale à rejoindre cette organisation membre, nous partagerons nos connaissances uniques sur les menaces mondiales pour protéger les infrastructures critiques et renforcer l’expertise en cybersécurité dans la communauté spatiale », a déclaré aujourd’hui Tom Keane, vice-président d’Azure Global, dans un communiqué. publication de blog.

Space ISAC a été lancé en 2019 en tant que canal permettant aux entreprises et aux instituts de recherche de travailler entre eux et avec les agences gouvernementales pour protéger les actifs spatiaux. Les membres fondateurs du groupe comprennent des poids lourds de l’industrie spatiale tels que Lockheed Martin, Northrop Grumman, SES et The Aerospace Corp. Boeing est un membre général.

Bill Chappell, directeur de la technologie d’Azure Global et vice-président des systèmes de mission, représentera Microsoft au conseil d’administration de Space ISAC.

Keane a noté que Microsoft investit plus d’un milliard de dollars par an dans la cybersécurité et dispose d’une équipe de plus de 1 500 experts en sécurité mondiale dans 77 pays à travers le monde. « Microsoft fournit des technologies de détection des menaces de classe mondiale, y compris celles intégrées à Azure, Windows et Microsoft 365, et nous explorerons des moyens d’appliquer ces solutions pour protéger les systèmes spatiaux », a déclaré Keane.

La cybersécurité dans l’espace devient un problème d’intérêt croissant en raison de la marée montante de données générées par les satellites d’observation de la Terre et gérées par les constellations de télécommunications par satellite. De récentes cyberattaques localisées en Russie et en Chine ont ajouté à l’inquiétude.

Dans un livre blanc de 2019, les analystes de The Aerospace Corp. ont rapporté que l’industrie spatiale devait consacrer plus d’attention à l’élaboration de normes de sécurité pour les opérations spatiales. « En plus des normes, la gouvernance et les politiques globales manquent de l’intégration nécessaire entre la cybersécurité et le domaine spatial », ont écrit les analystes.

Microsoft a renforcé sa visibilité dans l’industrie spatiale au cours de la dernière année – avec le lancement d’Azure Space et Azure Orbital, sa participation à un projet de cloud computing sur la Station spatiale internationale et un partenariat avec SpaceX se classant parmi les faits saillants. Amazon Web Services, le principal rival de Microsoft sur le marché des services de cloud computing, cible également les applications cloud spatiales.