Microsoft renforce la protection de la sécurité du cloud avec l’acquisition de CloudKnox

Microsoft a acquis CloudKnox Security, une start-up de gestion des identités et des accès (IAM) qui répond aux sensibilités de l’environnement de cloud computing moderne.

« Comme la modernisation informatique s’étend souvent sur plusieurs clouds, la sécurité et l’identité du cloud sont une priorité pour la plupart de nos clients. La sécurité des identités modernes doit protéger tous les utilisateurs et toutes les ressources de manière cohérente dans les environnements multicloud et cloud hybride », a écrit Joy Chik, vice-présidente de Microsoft Identity dans un article de blog annonçant l’acquisition.

Chik estime que l’acquisition permettra à Microsoft de donner aux organisations une meilleure visibilité sur l’accès privilégié, d’affiner les autorisations et d’appliquer les principes de moindre privilège de manière cohérente dans leur domaine.

L’acquisition de CloudKnox suit de près le rachat de RiskIQ, un autre fournisseur de sécurité en juillet 2021, renforçant encore le portefeuille de sécurité de Microsoft, qui rapporte qu’il a généré des revenus de plus de 10 milliards de dollars l’année dernière, se traduisant par une croissance annuelle de 40 %.

Sécurité cloud

Microsoft a déclaré que l’acquisition était motivée par le nombre croissant d’entreprises adoptant une approche multi-cloud et hybride.

Cependant, Chik fait valoir que si cette nouvelle approche a ses avantages, elle comporte également son propre ensemble de défis, en particulier lorsqu’il s’agit de gérer l’accès privilégié dans l’environnement informatique en nuage.

Elle dit que bien que les outils IAM traditionnels fonctionnent bien pour les environnements sur site, ils ne conviennent pas à l’environnement de cloud computing répandu.

« Alors que le périmètre du réseau d’entreprise disparaît, il est essentiel d’établir une base d’identité cloud solide, afin que vous puissiez appliquer l’accès le moins privilégié pour protéger les systèmes critiques tout en améliorant l’agilité de l’entreprise », explique Chik.

Selon CNBC, le logiciel de CloudKnox fonctionne avec Microsoft Azure, ainsi qu’avec Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud Platform (GCP).

Via CNBC