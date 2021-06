Microsoft réorganise l’équipe juridique et présente un plan pour «gagner la confiance du public» dans un contexte de réglementation technologique renforcée

Le président de Microsoft, Brad Smith. (Photo de fichier . / Dan DeLong)

Dans un nouveau mémo obtenu par ., le président de Microsoft, Brad Smith, a expliqué comment la société envisage de naviguer dans la réglementation croissante des technologies à travers le monde dans le cadre d’une stratégie de quatre ans appelée CELA 2025.

La note, adressée au département des affaires générales, externes et juridiques (CELA) de l’entreprise, décrit comment Microsoft vise à “gagner la confiance du public et à s’adapter aux attentes accrues et à la réglementation mondiale élargie du secteur de la technologie”. Il a également annoncé plusieurs nouveaux changements de direction dans le cadre d’une réorganisation (voir plus ci-dessous).

Smith a déclaré que Microsoft doit s’adapter aux nouvelles règles régissant la façon dont les entreprises technologiques mènent leurs activités, plutôt que de « se battre contre elles ».

“Cela est en partie dû au fait que nous nous adaptons depuis deux décennies aux règles antitrust pour un produit comme Windows, et nous avons appris de notre expérience”, a-t-il écrit. « Bien que le changement ne soit jamais facile, nous pensons qu’il est possible de s’adapter aux nouvelles règles et d’innover avec succès et de manière responsable. »

Smith a cité des “initiatives proactives” qui s’alignent sur cet état d’esprit, soulignant les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 annoncées la semaine dernière, telles qu’un deuxième magasin d’applications pour les applications Android pris en charge par Amazon, et des conditions plus favorables pour les développeurs dans son magasin d’applications.

Microsoft prévoit de développer son équipe des affaires juridiques de 20 % au cours de l’année prochaine pour « construire nos capacités réglementaires avant l’adoption de nouvelles lois », a noté Smith. Il y a actuellement 1 600 employés dans le cadre de la branche CELA de l’entreprise.

Les géants de la technologie sont confrontés à une surveillance réglementaire accrue dans le monde entier. Microsoft, cependant, a contourné certaines des mêmes critiques auxquelles des entreprises telles qu’Amazon, Apple, Google et Facebook sont confrontées – alors même que la capitalisation boursière de Microsoft vient d’atteindre 2 000 milliards de dollars pour la première fois et que la société acquiert d’autres entreprises à un taux record.

Par exemple, plus tôt ce mois-ci, les législateurs américains ont dévoilé une nouvelle législation antitrust qui pourrait changer la façon dont les grandes entreprises technologiques font des affaires et dominent leurs marchés respectifs. Le paquet global comprend un projet de loi appelé Ending Platform Monopolies Act qui permettrait au gouvernement fédéral de forcer les entreprises à vendre des secteurs d’activité. Mais Microsoft ne semble pas être visé.

“Il s’agit des pouvoirs de monopole des quatre grandes entreprises technologiques”, a déclaré au Seattle Times la membre du Congrès de Seattle, Pramila Jayapal, qui a présenté la loi, en référence à Amazon, Facebook, Apple et Google.

Smith, qui a rejoint Microsoft en 1993, a certainement beaucoup d’expérience dans la navigation dans les réglementations antitrust, y compris l’affaire historique contre Microsoft il y a plus de deux décennies impliquant son système d’exploitation Windows.

Smith a déclaré que de nouvelles lois et réglementations arrivent non seulement pour le droit de la concurrence, mais dans des domaines tels que la confidentialité, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la sécurité numérique, les télécommunications, le commerce, la protection des consommateurs, l’accessibilité et la durabilité environnementale.

“La transition réglementaire du secteur technologique ne sera pas facile”, a écrit Smith dans la note. « Jamais une industrie n’a eu à s’adapter aussi rapidement à l’échelle mondiale à des changements dans autant de domaines juridiques. C’est pourquoi il est si important que nous commencions rapidement et de manière décisive. Nous devrons développer une capacité au sein de Microsoft qui nous permettra à la fois de nous conformer aux réglementations mondiales et d’innover rapidement. »

Voici les changements apportés à l’organisation CELA de Microsoft :

Julie Brill, responsable de la protection de la vie privée, continuera de diriger l’équipe Vie privée et affaires réglementaires (PRA). Microsoft transfère les équipes chargées de l’IA responsable, de la sécurité numérique, de la conformité à l’accessibilité et d’un nouveau rôle de gouvernance réglementaire dans cette équipe. Tom Burt continuera à diriger l’équipe Customer Security and Trust (CST). Microsoft déplace l’équipe chargée de la réglementation des télécommunications de PRA à CST. Lisa Tanzi est promue avocate générale, à la tête d’une nouvelle équipe Expérience client et politique qui combinera et intégrera les groupes CELA qui prennent en charge tous les groupes d’ingénierie et de mise sur le marché de Microsoft. Hossein Nowbar est promu au poste d’avocat général et de secrétaire général d’une nouvelle équipe des affaires juridiques d’entreprise qui regroupera des groupes juridiques d’entreprise. Dev Stahlkopf quitte pour occuper un poste juridique de haut niveau dans une autre entreprise après 14 ans chez Microsoft, plus récemment en tant qu’avocat général et secrétaire général. Lucas Joppa continuera à diriger l’équipe de durabilité environnementale, mais relèvera désormais directement de Smith. Kate Behncken continuera à diriger Microsoft Philanthropies. Teresa Huston dirigera désormais la technologie et la responsabilité d’entreprise. Shelley McKinley deviendra directrice juridique de GitHub. Steve Clayton se joint au CELA pour diriger l’équipe des affaires publiques.