Microsoft Research va ouvrir un laboratoire à Amsterdam axé sur la simulation moléculaire, dirigé par un physicien de renom

Max Welling dirigera le nouveau laboratoire Microsoft Research Amsterdam.

Microsoft Research ouvrira un nouveau laboratoire à Amsterdam dirigé par Max Welling, un physicien spécialisé dans la simulation moléculaire, cherchant à exploiter davantage le potentiel de l’apprentissage automatique dans des domaines tels que le changement climatique et les soins de santé.

La société a annoncé la nouvelle mardi sur le podcast Microsoft Research.

“C’est peut-être un moment où l’apprentissage automatique est sur le point de perturber le domaine de la simulation moléculaire de la même manière qu’il a déjà transformé des domaines tels que la vision par ordinateur ou la reconnaissance vocale ou la compréhension du langage naturel”, a déclaré Chris Bishop, directeur de laboratoire pour Microsoft Research Cambridge. , sur le podcast.

Welling rejoindra Microsoft en septembre pour ouvrir le laboratoire d’Amsterdam. Il conservera son poste de chaire de recherche à l’Université d’Amsterdam.

“J’espère que nous pourrons commencer par construire un système capable de prédire les propriétés des molécules, de générer des molécules avec certaines propriétés et de rechercher dans cet énorme espace de ces molécules”, a déclaré Welling sur le podcast.

Il a expliqué : « Il y a tellement de molécules possibles – plus que d’atomes possibles dans l’univers – et vous devez d’une manière ou d’une autre chercher dans cet espace si vous recherchez des molécules avec certaines propriétés, et ce n’est que grâce à l’apprentissage automatique que nous pouvons maintenant commencer à cherchez vite dans cet espace.

Microsoft a déjà fait sa première embauche pour le nouveau laboratoire : la chercheuse senior Rianne van den Berg, anciennement de Google Brain et de l’Université d’Amsterdam.

Le site d’emplois de Microsoft Research répertorie quatre postes ouverts au laboratoire d’Amsterdam.

Amsterdam rejoint les Microsoft Research Labs existants en Asie, à Cambridge, en Inde, à Montréal, en Nouvelle-Angleterre, à New York et au siège de Microsoft à Redmond.