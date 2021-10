Microsoft résout enfin le problème de Windows 11 qui causait aux utilisateurs d’AMD | La technologie

Le lancement de Windows 11 a été plus mouvementé que Microsoft ne l’aurait souhaité, mais petit à petit, ils commencent à résoudre les premières erreurs du système d’exploitation.

Si vous êtes au courant des dernières nouvelles du système d’exploitation de Microsoft, vous savez sûrement que le 5 octobre dernier était son lancement officiel, et que quelques jours plus tard, les plaintes des utilisateurs d’AMD ont commencé à arriver, car leurs ordinateurs étaient pires que déjà.

Dans une tournure inattendue des événements, les clients qui ont décidé de passer au nouveau système d’exploitation de Microsoft ont obtenu en retour des performances moindres et pires. Du moins ceux qui avaient un processeur Ryzen dans leur PC.

C’est curieux, car la flotte mobile d’AMD a connu une croissance exponentielle au cours des 4 dernières années en raison du fait que ses processeurs ont été les meilleurs en termes de qualité / prix au cours de cette période de cinq ans, de sorte que les clients concernés se comptaient par millions.

Pour cette raison, Microsoft travaille depuis des semaines et a finalement réussi à lancer une version de Windows 11 qui, selon eux, résout les problèmes de performances que le nouveau système d’exploitation a imposé à certains systèmes.

La mise à jour s’appelle OS Build 2200.282 et répertorie plus de 60 améliorations et correctifs pour lesquels il existe plusieurs actions en suspens.

Nous vous montrons les moyens dont vous disposez actuellement pour installer Windows 11 officiellement et à partir de zéro, sans dépendre de Windows 10 ou de Windows Update pour quoi que ce soit.

Parmi lesquels se démarquer Correction d’un problème qui faisait que certaines applications s’exécutaient plus lentement que d’habitude après la mise à niveau vers Windows 11, et cela a affecté tous les processeurs.

Et un autre plus précis que Il se termine par le problème de cache L3 qui affectait les performances de certaines applications sur des appareils équipés de processeurs AMD Ryzen après la mise à niveau vers Windows 11.

Parmi le reste des solutions, Microsoft prétend avoir résolu un problème qui pouvait entraîner une réponse plus lente des claviers et des souris Bluetooth que prévu, et ce problème PowerShell ennuyeux qui a accidentellement créé des millions de répertoires.

Comme on vous le dit toujours, la meilleure chose avant un nouveau système d’exploitation qui représente un gros changement est d’attendre quelques mois si on ne veut pas vivre avec des bugs et des problèmes mineurs. Pour le moment, Windows 10 fait du bon travail, tout comme Windows 11, cela prend juste du temps.