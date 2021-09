Microsoft retourne littéralement le script sur Surface Book avec ‘Surface Laptop Studio’

Techniquement, c’est le successeur du Surface Book 3, mais il ne pourrait pas être plus différent.

Microsoft a lancé le Surface Laptop Studio centré sur les créateurs, son Surface 2-en-1 le plus puissant mercredi soir lors de son événement matériel d’automne. Techniquement, c’est le successeur du Surface Book 3, mais il ne pourrait pas être plus différent. Dans tous les sens du terme. Il a un nouveau design plus flexible – certains pourraient dire étrange – et un matériel plus puissant, y compris des graphiques Nvidia discrets.

La refonte se démarque particulièrement car Microsoft a littéralement « renversé » le script sur les éléments détachables du Surface Book de dernière génération. Maintenant, tout vient en un seul morceau.

Le concept reste le même, c’est-à-dire qu’il vous offrira toujours une expérience de tablette slash pour ordinateur portable, mais contrairement aux derniers Surface Books, l’écran est ici fixé en permanence à la base mais il peut être déplacé physiquement selon des angles « sélectionnés ». Pensez-y comme une Surface Pro sur un piédestal.

Étant un produit de première génération, cela signifie également qu’il est un peu restrictif en termes de nombre d’angles qu’il peut prendre en charge – trois pour être précis – mais peu importe, Microsoft couvre beaucoup de terrain. En plus d’être un ordinateur portable « ordinaire », le Surface Laptop Studio vous offre un « mode scène » pour une lecture multimédia fluide (le trackpad reste accessible dans ce mode) et un autre « mode studio » où il se transforme à plat en une toile pour la création Tâches. En parlant de cela, il prend également en charge le nouveau Surface Slim Pen 2 de Microsoft, avec son propre emplacement de stockage dédié sous le clavier.

Il y a aussi d’autres améliorations. Cela commence par l’écran. Le Surface Laptop Studio contient un écran tactile « PixelSense Flow » 3:2 de 14,4 pouces avec une résolution de 2400 x 1600p, un taux de rafraîchissement « dynamique » de 120 Hz et la prise en charge de Dolby Vision. Il ne semble pas avoir Adaptive Color comme le Surface Pro 8.

L’autre grande mise à jour vient de la connectivité. Le Surface Laptop Studio dispose de deux ports Thunderbolt 4 vous permettant d’y connecter plusieurs moniteurs 4K, un stockage externe haute vitesse ou même un e-GPU.

Comme prévu, le Surface Laptop Studio apportera du matériel plus rapide et sera disponible dans les SKU grand public et commerciaux. Plus précisément, vous obtenez deux options de processeur : Intel Core H35 i5-11300H de 11e génération et Core H35 i7-11370H. Le modèle i7 est livré avec deux options graphiques différentes : Nvidia GeForce RTX 3050 Ti et une autre option RTX A2000 uniquement commerciale. Le modèle i5 est livré avec des graphiques Iris Xe intégrés. Microsoft proposera le Surface Laptop Studio avec jusqu’à 32 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage « amovible ».

La société promet jusqu’à 19 heures d’autonomie sur le modèle i5. Le modèle i7 est évalué jusqu’à 18 heures.

L’ensemble est complété par une caméra frontale 1080p compatible avec Windows Hello, deux micros à champ lointain, quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos et une prise audio 3,5 mm.

Surface Laptop Studio commencera à 1 599 $ et sera disponible sur certains marchés à partir du 5 octobre le jour même où Microsoft lance Windows 11.

